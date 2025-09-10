為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲交保第3天現身桃園市 低調拜會宏願大千創辦人釋本藏

    柯文哲（中）交保第3天現身桃園市蘆竹，拜會宏願大千世界創辦人釋本藏（左）。（記者鄭淑婷翻攝）

    柯文哲（中）交保第3天現身桃園市蘆竹，拜會宏願大千世界創辦人釋本藏（左）。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/09/10 10:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲涉及京華城弊案等，聲請具保停押獲北院裁定7000萬元交保，柯文哲今（8）日交保第3天，上午前往桃園市蘆竹區宏願大千世界拜會創辦人釋本藏，兩人是多年民間好友，一見面，釋本藏就給柯大大的擁抱，對於媒體問到此行目的，柯僅說「爸爸牌位在這裡」。

    柯文哲交保後，原定今早祭拜父親，考量農曆7月而取消，但他仍舊前往探望；民眾黨內人士透露，柯文哲與宏願大千世界釋本藏是多年民間好友，柯爸公祭時也是由釋本藏親自誦經，加上近來是宏願大千世界建院10週年，柯妹柯美蘭上週也有前往，因此柯文哲特地前往拜會。

    黨內人士透露，由於柯文哲是京華城案被告，民眾黨中央黨部、黨公職大都是證人身分，在柯交保期間都必須迴避，所以柯此行十分低調，並無黨公職陪同，地方黨部人員也沒到，以保護柯文哲也避免外界聯想。

    柯文哲交保第3天現身桃園市蘆竹宏願大千世界。（記者鄭淑婷翻攝）

    柯文哲交保第3天現身桃園市蘆竹宏願大千世界。（記者鄭淑婷翻攝）

    柯文哲交保第3天現身桃園市蘆竹，拜會宏願大千世界創辦人釋本藏。（記者鄭淑婷翻攝）

    柯文哲交保第3天現身桃園市蘆竹，拜會宏願大千世界創辦人釋本藏。（記者鄭淑婷翻攝）

