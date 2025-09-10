財劃法公式出包！15縣市串聯訴求 周軒批「藍白自焊死」

政治工作者周軒表示，大安罷團領銜人昨日發文大意是說，「有好多人私訊他，請他帶頭出來對抗台北市政府的暴政，就是蔣萬安硬要拆除公館圓環，填平公館公車專用地下道的決定，然後領銜人氣到罵髒話，問這些人為什麼不自己出來抗議，何況當初罷團說破嘴，你們這些人還不是照樣投蔣萬安，照樣投羅智強？」。（資料照）

2025/09/10 11:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對財政收支劃分法及地方補助款爭議，以台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等15個縣市首長今天下午將召開記者會表達訴求，對此政治工作者周軒酸說，「修錯？為什麼修錯？法條不是國民黨跟民眾黨討論好就這樣通過的嗎？」

政治工作者周軒表示，台北市大安選區罷團領銜人昨日發文，大意是說「有好多人私訊他，請他帶頭出來對抗台北市政府的暴政，就是蔣萬安硬要拆除公館圓環，填平公館公車專用地下道的決定，然後領銜人氣到罵髒話，問這些人為什麼不自己出來抗議，何況當初罷團說破嘴，你們這些人還不是照樣投蔣萬安，照樣投羅智強」？

請繼續往下閱讀...

周軒提到，據說國民黨今日有15個縣市首長要來台北召開記者會，呼籲中央協助解決財劃法公式「修錯」的問題，修法後造成新的一年好幾個縣市統籌分配稅款反而變少，基隆市少2億、新竹縣少7億、彰化縣少7億、雲林縣少27億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮縣少14億。他反問：「修錯？為什麼修錯？法條不是國民黨跟民眾黨討論好就這樣通過的嗎？」

周軒說：「去年12月底院會處理的時候，藍白還是依然故我，表決前十分鐘，才在送修正版本，民進黨黨團跟行政機關連檢視的機會都沒有，就通通表決三讀通過了。那些版本，我都還留著。」

「歷史就是如此諷刺。」周軒直指，他也記得，今年3月行政院準備公布新版財劃法前，「那時候，大罷免的勢頭已經起來了」，國民黨黨團還發了一個新聞稿，大意是說這個新修正的財劃法，讓「地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡，逐步獲得改善」，呼籲行政院，不要想要用「大罷免」取得國會多數，重修財劃法。

周軒坦言，大罷免的確沒有成功，自然也沒有機會重修財劃法，立法院民進黨團總召柯建銘率領民進黨團把藍白通過的財劃法版本送憲法法庭，聲請憲法裁判，「但是憲法法庭已經藍白的『憲法訴訟法』封死了，動彈不得。現在看起來，是藍白自己把自己焊死在自己製造的『財劃法失速列車』上，帶著執政縣市往財政斷崖衝」。

他直言：「過去半年，我們講了幾百遍幾千遍，藍白在立法院多數，帶來的立法品質，就是如此粗糙不堪，禍國殃民，如果不站出來關心，很有可能會讓你我的生活都受影響。大罷免過去了，我們的呼籲一個一個成真了，蔣萬安認為大安文山的民意是支持他的，公館圓環公車地下道硬幹沒有關係；財劃法自己愛亂修，行政院、民進黨黨團警告過會出事，都不聽，多數三讀輾壓過去後，現在才發現自己捅了簍子，要民進黨救援。「在我看，這些都是自己的選擇，怪不了人，沒有人可以救。」

周軒嘆：「財劃法公式寫死在法條裡了，行政院不可能做違法的事。你的選擇決定你是誰，同時，你的選擇也決定你要過什麼樣的生活。大罷免雖然沒有成功，不過很多事情不是不報，只是時候未到。」

周軒直指，他也記得，今年3月，行政院準備公布新版財劃法前，那時候，大罷免的勢頭已經起來了，國民黨黨團還發了一個新聞稿，大意是說這個新修正的財劃法，讓「地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡，逐步獲得改善」，呼籲行政院，不要想要用「大罷免」取得國會多數，重修財劃法。歷史就是如此諷刺。（圖擷取自周軒臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法