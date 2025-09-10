獨家》高層拍板駐美代表俞大㵢續任 不間斷開展台美關係

決策高層拍板，駐美代表俞大㵢將繼續在第一線擔負起領導對美工作，開展台美關係。（資料照，駐美代表處提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德政府日前完成人事局部改組，同時也進行國安人事布局。高層官員指出，目前包括涉外等國安人事的調動已告一段落，其中受到關注的駐美代表，經決策高層拍板，駐美代表俞大㵢將繼續在第一線擔負起領導對美工作，開展台美關係。至於未來是否會有新一波駐外人事大幅調動，涉外高層明確表示：「明年再說」。

據指出，先前賴政府調整府院黨相關人事，俞大㵢也被傳出可能異動，包括已轉任國安會諮詢委員的徐斯儉被認為是可能的接任人選。由於徐在國安會副秘書長任內主責對美事務，近期並銜命赴美，與美方官員展開對話，因此被認為將接替駐美代表一職。

不過，隨著決策高層改組國安會人事，徐斯儉轉任國安會諮詢委員，另納入趙怡翔、李問等新生代國安梯隊分別擔任國安會副秘書長，協助處理外交與國防等事務，整個國安人事調動已告一段落，包括駐美代表俞大㵢短期之內不會異動。據指出，我方也未正式向美方提出啟動人事作業。

涉外高層指出，駐美代表俞大㵢從二〇二三年發布從駐歐盟代表轉任駐美代表，肩負起對美工作，加上川普政府上任後關稅談判等重要議題，都還有待俞在前線進行後續處理。另外基於駐外人事三年一任輪替慣例等考量，以及避免俞大㵢在美與美國官員洽談過程，受到人事傳聞的影響，波及美方對俞的信任，造成不必要地困擾，反而影響台美互動。業經決策高層拍板，俞將繼續在第一線擔負起領導對美工作，開展台美關係。

高層也說，今年五二〇賴總統就職滿週年，原本是啟動府院黨人事改組時機，當時包括駐美等重要駐外人事，也曾建議是否納入評估。此外，另有高層以「非正式方式」向美國駐台機構官員提出徐斯儉為可能的人選，美方則表達尊重，因而傳出徐將接替俞大㵢。不過，整個人事改組因大罷免運動而延至八月，對美關稅談判至今也尚未底定，俞大㵢確定留任。至於未來是否會有新一波駐外人事大幅調動，涉外高層明確表示：「明年再說」。而徐原被傳出的可能駐美，則已經「歸零」。

