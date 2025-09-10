應曉薇交保後首發文 曝羈押期間百歲老母住院一度「放棄治療」

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案被羈押1年，上週終於交保回家。（資料照）

2025/09/10 10:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇因京華城案被羈押1年，上週終於交保回家，她今（10日）也於交保後首度發文，透露其百歲老母親一度入院，家人簽下「放棄治療同意書」，所幸現在平安回家，她也感性表示：「謝謝媽媽等我回家，媽媽，你是我的生命。」

應曉薇今臉書發文表示，回家後家人才向她告知老母親在這段時間住院了，然後家人也簽下了「放棄治療同意書」，但家人告誡律師，不准讓在牢裡的她知道，怕她崩潰。

她說，也許這些日子裡，她每天在牢房中唸「父母恩重難報經」、「地藏菩薩本願經」、「心經」、「水懺」、「金剛經」，還唸好多好多經，包含室友也牽著她的手幫忙向上帝禱告，奇蹟似的，她母親慢慢好轉。

應曉薇表示，母親現在已經出院，她也感性喊話：「我要謝謝媽媽等我回家。媽媽，妳是我的生命，妳要好好的。不可以再肺栓塞等，媽媽，我真的好愛你。我不能沒有妳，但是不管未來再發生什麼事，答應曉薇，妳要好好的好嗎？」

應曉薇提到，要感謝江審判長、法官，檢察官，讓她能回家抱媽媽，感受媽媽溫暖的懷抱，更要謝謝醫院同仁、家人對媽媽的照顧，讓媽媽又走過困難的一關，「只是這幾天抱緊緊媽媽睡覺，感受媽媽虛弱擁抱我的手，我知道我還是讓她擔心了，自己不爭氣的眼淚還是留不停」。

她也說，要謝謝這些日子來，每一次出庭、回到北女所，支持者們在門外的加油聲，要她「堅持到底」，其中意外竟然還有「小草」不斷加油鼓勵，讓她不禁直呼：「你們怎麼那麼可愛啦。」

最後，應曉薇向支持者表達感謝，強調自己現在狀態很好，感恩挫折讓自己有機會學習活在當下。

