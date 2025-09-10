4小黨聯合盼淘汰藍白 葉耀元：罷免結果昭示台派沒有分裂本錢

學者葉耀元。（資料照）

2025/09/10 12:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今天（9日）召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會簽署合作宣言，並宣布將在2026地方選舉中攜手合作盼能集結本土在野能量淘汰毀憲亂政的藍白兩黨。對此美國聖湯瑪斯大學國際事務講座教授葉耀元表示，小黨聯盟的票倉跟跟民進黨的票倉基本上是重疊的，所以他們之間的關係不大可能是互補的關係，而是競爭的關係，至於台派到底有沒有分裂的本錢，他認為726跟823的罷免投票結果已經昭示天下了。

葉耀元在臉書PO文表示，昨天有四個小黨（基進、時力、綠黨、小民）宣布合作並簽署共同宣言，要角逐2026縣市議員的選舉。作為一個政治學者，我當然希望台灣的選民可以找到最適合代表他們的政黨，讓選民跟政黨（代議士）之間的誤差越小越好，畢竟這表示代議士所做的決策可以真正的代表選民。但從台灣政治的現狀來看，小黨聯盟的存在卻會帶來另一種危機。

葉耀元分析，先把基本環境搞清楚。目前在國家級選舉上面（總統與立委），因為單一選區制的關係，小黨的候選人在沒有跟民進黨或是國民黨合作的條件之下，要選上的可能性微乎其微。就算是不分區的立委選票，他們也不一定可以拿到最低標準的五趴。但在地方選舉，尤其是縣市議員選舉，因為各個選區可以有多數席次當選，所以小黨候選人就有了生存的空間。基本上除了國民黨與民進黨之外，目前包含民眾黨都是只有在縣市議員的選舉上（除了新竹市選舉）可以拿下席次。

葉耀元指出，民眾黨我們先放在旁邊不談，畢竟民眾黨的支持者雖然多數在2020年的時候是投給蔡英文，但目前他們對於民進黨執政團隊的敵意極高，高到他們在可以完全接受民眾黨在立院變成國民黨的隨扈組織（反綠是他們的優先政策）。但其他這四個小黨所組成的小黨聯盟，基本上他們的支持者都是偏綠的為居多。台灣不是沒有偏藍的小黨，不過他們也差不多沒有任何政治影響力了。

葉耀元續指，是此，小黨聯盟在縣市議員選舉所取得的勝利，其實就可以直接轉換成民進黨的失利。對民進黨來說，除非雙方有合作的基礎（為了某些選區或政治分配而禮讓），不然小黨聯盟之於民進黨，就是一個零和的存在，民進黨在地方縣市議員的選舉上，本來就趨於劣勢，而小黨聯盟在明年的選舉所獲得的席次，就會加大國民黨跟民進黨在席次上的距離，讓國民黨更好的去控制地方。換言之，現在我們看到民進黨在地方的劣勢，在明年後不僅僅不會消緩，可能還會更為嚴重。

葉耀元補充，更甚者，小黨聯盟的競選策略，因為是要去取得過去傳統民進黨支持者的票，所以他們的策略不大可能是以「對抗國民黨」作為其公約數，因為揮舞這個大旗的那個政黨叫做民進黨。是此，這些小黨聯盟的候選人勢必在競選的過程裡面會跟民進黨的候選人有摩擦，有對抗，畢竟如此為之才有辦法增加自己當選的機會。

葉耀元質疑，還有另一個更重要的問題。如果這種民進黨候選人跟小黨聯盟候選人的衝突與競爭真真切切的存在的話，請問這些小黨聯盟會去支持民進黨提出的縣市首長的候選人嗎？我猜他們現在一定說會，但是支持不是用嘴巴說說而已，而是要在行動上做給所有人看。你要如何一邊打著對方一巴掌同時間又去擁抱他呢？

葉耀元說，任何一個政治人物或政黨在參選的時候，都是要以勝選為目標。而因為小黨聯盟的票倉跟跟民進黨的票倉基本上是重疊的，所以他們之間的關係不大可能是互補的關係，而是競爭的關係。民進黨現在大概不會表態，頂多就是給予祝福，但等到選戰開打的時候，我想就很難維持這種中立的態度了。

葉耀元直言，畢竟民進黨吃過的悶虧，還有這幾年數不清的前車之鑑，都在在的明示對小黨禮讓與合作的下場是什麼。至於台派到底有沒有分裂的本錢，他認為726跟823的罷免投票結果已經昭示天下了。

