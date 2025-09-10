藍白財劃法修惡害到自己！ 郭昱晴：個人造業個人擔

民進黨立委郭昱晴表示，藍白財劃法烏龍修法345億發不出去，個人造業個人擔，記者會請找自家立委。（資料照）

2025/09/10 10:40

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委修惡新版財劃法，中央雖釋逾4千億統籌分配款給地方政府，部份縣市補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元統籌分配款無法完成分配等亂象，台中市長盧秀燕今領軍15藍白縣市首長下午齊聚台北喊「捍衛地方補助」；對此民進黨立委郭昱晴表示，去年在財委會3分鐘出委員會，藍白去年強推修法，看似「打破僵局」，但實際上因為倉促、公式搞烏龍有漏洞，現在讓錢卡住，中央地方都受害。

郭昱晴在臉書PO文表示，很多人以為財劃法的「錢怎麼分」是行政院自己決定的，其實不是！這個公式是立法院修法時直接寫進法律的，行政院只能照著執行，問題出在哪？舉例來說：去年修法後，條文規定「分錢的公式」的分母要用「全國」，結果就出現大漏洞。

請繼續往下閱讀...

郭昱晴指出，比方土地面積的錢，政府要分給離島縣市21.22億元，（以下以21億算）正常算法應該是21億（離島土地÷離島土地）21億全部分得出去，但新公式卻要拿「全國土地」去當分母：21億（離島土地÷全國土地）0.18 億，結果只分得出去0.18 億，剩下近21億幾乎卡住！換句話說，離島縣市本來應該拿到的錢，99% 發不出去，如：馬祖應該要拿到33億，只剩7.13億⋯⋯不只離島，現在多個藍營執政的縣市都跳腳了！

郭昱晴續指，基隆市少2億、新竹縣少7億、彰化縣少7億、雲林縣少27億、嘉義縣少6億、嘉義市少2億、花蓮縣少14億，其他像「營業額」、「財產稅成長率」等等項目，也都有同樣的問題，好了吧，現在罵罵號了！不管啦，中央就是出來負責，尷尬的是這些錢中央也不能拿去用，因為法律規定是地方的錢，結果就變成「中央要給，卻給不出去」。

郭昱晴補充，去年在財委會3分鐘出委員會，12月20日三讀通過那一刻，藍白立委開心的在立法院歡聲雷動，雀躍大喊：「Oh, yeah」結果不但讓城鄉差距更大，也讓中央財源變少，最後中央和地方都受害。當時行政院早就說了公式有問題，提出覆議，仍遭藍白聯手杯葛否決覆議案，硬是照錯誤的版本通過。不聽就是不聽啦！

郭昱晴直言，所以，25年來大家都知道要修，但因為就是很難找到大家都能接受的公式，另外，要財權，卻不背責任，事權不分清楚，全要中央買單，去年強推修法，看似「打破僵局」，但實際上因為倉促、公式搞烏龍有漏洞，現在讓錢卡住，中央地方都受害，財劃法烏龍修法345億發不出去，個人造業個人擔，記者會請找自家立委謝謝喔。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法