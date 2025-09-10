15縣市串連促處理財劃法爭議 侯友宜提3大呼籲

對於財劃法及地方補助款爭議，新北市長侯友宜提出3大呼籲，希望透過理性討論、溝通，實際解決問題。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕針對財政收支劃分法及地方補助款爭議，以台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜為首的全台15個縣市首長串連，今天下午將召開記者會表達訴求。侯友宜提出3大呼籲，強調地方政府發聲爭取目的不是對抗，而是希望透過理性討論、溝通，實際解決問題。

侯友宜今天在市政會議指出，依照現行統籌分配稅款計算方式，新北市人均預算依舊是全國最低，但新北市的立場始終如一，「不求多，只求公平」。新北市是全國人口數最多的城市，有責任為其他縣市發聲，他關注到中南部及離島縣市的反應，包括苗栗、雲林、台南、高雄和連江等不分黨派的首長，皆表達檢視區域特性和財政條件差異，期盼中央更周延地照顧各地需求，尤其是偏鄉地區。

侯友宜提出3大呼籲，第一，中央過去承諾推動的政策，例如擴大租金補貼、班班有冷氣、TPASS通勤月票及捷運建設等，若以地方統籌分配稅款增加為由，要求地方自行吸收，形同「中央請客、地方買單」，將使地方承擔龐大財務壓力。例如新北市捷運建設計畫在明年遭刪減90億元，刪減幅度高達72%，對地方財政影響甚鉅。

第二，侯友宜說，一般性補助款應有公開透明、標準化的分配公式，財劃法明定不得低於2025年金額，但中央卻控留301億元未分配，並下修地方補助比率，各部會可自行決定補助對象與金額，沒有規則可循，導致地方無所適從，且立法院已通過今年追加預算案，行政院應依法立即撥付一般性補助款，避免延宕施政。

第三，侯友宜認為，財政部以分配公式爭議為由，留存345億元統籌稅款未下放地方，這些經費本來就屬於地方所有，應依合理公式全額分配，再進行修法程序，否則將導致地方難以編列預算或執行困難，影響財政與建設推動。

