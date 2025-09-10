獲頒我國睦誼外交獎章 法參議員：確保台灣自由光芒永不熄滅

外交部長林佳龍頒贈法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）「睦誼外交獎章」。（外交部提供）

2025/09/10 09:55

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍9月9日頒贈「睦誼外交獎章」予法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic），表彰其長年致力深化台法友好關係與在國際場域堅定挺台的卓越貢獻。

頒贈典禮於外交部大禮堂舉行，法國在台協會主任龍燁（Franck PARIS）等50餘人出席頒贈儀式觀禮及祝賀，現場氣氛溫馨莊重。

林佳龍致詞表示，卡迪克是台灣的長期好友，多年來戮力為台灣發聲，捍衛自由及民主價值。2023年卡迪克積極推動並促成法國國會在「七年建軍法」中納入「法國將持續捍衛台海自由航行權」等友我文字，使法國成為全球第一個以立法方式捍衛台海自由航行權的主要國家。

另外，林佳龍指出，卡迪克擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）法國共同主席，任內積極號召法國國會議員響應IPAC各項倡議，友我的情誠摯可感。林對卡迪克積極深化台法關係表達深摯謝意，期盼卡迪克未來持續發揮影響力，與我共同強化台法雙邊情誼。

卡迪克致詞表示，獲頒獎章的殊榮反映法國參議院捍衛民主的堅定承諾，感謝林部長致力促進台法經貿及科技交流，以具體行動落實台法友誼，台灣的故事教導世人，民主不僅是一種價值，更是一股創新的強大力量。

卡迪克說，外交部政務次長吳志中擔任駐法大使期間，致力壯大法國參議院友台小組，如今該小組成員人數已達62人，大幅超越法中友好小組的44人，法國絕不默許武力箝制法治，也不會坐視強權法則取代國際規範。只要台灣依然屹立不搖，普世的希望就會隨之高揚，法國將確保台灣捍衛的自由光芒永不熄滅。

法國參議員卡迪克（Olivier Cadic）獲頒我國睦誼外交獎章，他致詞時說，法國將確保台灣捍衛的自由光芒永不熄滅。（外交部提供）

