盧秀燕領軍藍白首長北上爭補助 綠營批：自食惡果難辭其咎

盧秀燕今將領軍藍白15首長齊爭捍衛補助。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/10 09:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委修惡新版財劃法，中央雖釋逾4千億統籌分配款給地方政府，部份縣市補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元統籌分配款無法完成分配等亂象，台中市長盧秀燕今領軍15藍白縣市首長下午齊聚台北喊「捍衛地方補助」；但民進黨台中市議員周永鴻與黃守達均痛批，早在藍白修惡財劃法時已提醒過盧秀燕，她選擇無視、縱容，如今亂修財劃法的惡果已現，盧秀燕「難辭其咎」，不要再甩鍋中央。

藍白立委修新財劃法，明年中央分給地方的統籌分配稅款大幅增加4165億元，央財政出現極大的缺口，被迫大幅舉債因應，並將研議原補助地方方式及權責分配等；財政部日前公佈各縣市統籌分配款，部分縣市分配款幅度卻不增反減，更因公式矛盾逾300億元統籌分配款無法分配等亂象，行政院長卓榮泰計畫找縣市首長研議；不過，盧秀燕搶先揪藍白15縣市首長今齊聚聯合發聲，「要捍衛地方補助」。

黃守達及周永鴻均指出，台中昨更通過並將送出史無前例的「暫定版」總預算給議會審議，「亂修財劃法的惡果開始了」，去年許多議員就提醒過盧，在沒有完善配套與溝通的前提下，貿然修財劃法將對台中市的預算與經費造成激烈衝擊，但盧秀燕視提醒為無物，放任不負責任的立委不負責任修法，「如今灰犀牛來了」，請她不要推諉責任，「當初全力支持的就是妳」。

周永鴻更指，在藍白立委亂修財劃法時她選擇無視縱容，現竟號召藍白15縣市首長北上甩鍋，卻避談自己造成的亂局，但預算難產等鬧劇登場，盧秀燕難辭其咎。

