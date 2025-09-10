財劃法公式出包！ 賴中強揭藍白「傅黃體制」亂修法釀禍

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，他查找立院公報院會紀錄，發現引發問題的第16條之1條文，是中國國民黨團幹部傅崐萁、林思銘、王鴻薇當日晚上以再修正動議提出的，更直呼「財政部官員再厲害，也無法未卜先知！」。（圖擷自賴中強臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年強行通過《財政收支劃分法》爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算，對此，經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，他查找立院公報院會紀錄，發現引發問題的第16條之1條文，是中國國民黨團幹部傅崐萁、林思銘、王鴻薇當日晚上以再修正動議提出的「財政部官員再厲害，也無法未卜先知！」，直言就是「傅黃體制」沒收國會正常合議程序的惡果。

「財劃法，各人造業各人擔；再修正動議至上，夜路碰到鬼」，賴中強今日於臉書發文表示，台中市長盧秀燕今天要率領16位藍白縣市首長北上開記者會，他們控訴《財政收支劃分法》修法條文公式出錯，明年統籌分配稅款有345億元無法分配。藍營縣市長抱怨，公式有錯，修法當時財政部為什麼不講！

「當時財政部為什麼不講？」賴中強直指，他把去年12月20日立法院通過三大惡法，包括選罷法、憲訴法、財劃法的立法院公報院會紀錄找出來。「呀！跟我最初猜測的一樣。引發問題的第16條之1條文，是中國國民黨團幹部傅崐萁、林思銘、王鴻薇當天晚上才以再修正動議提出的。財政部官員再厲害，也無法未卜先知！」

賴中強說，中國國民黨當晚提出的再修正動議條文，先區分本島19縣市分配普通統籌分配款的90.5％，離島3縣市分配2.5％，鄉鎮分配5％，最後2％由6直轄市依前分配比例再分配。22縣市各自具體分配公式，分子是各該縣市的企業營業額、土地面積等參數，分母卻是「全部直轄市及縣（市）」的對應參數。因此，假設22縣市的參數均相同，分配給本島19縣市的90.5％，會有3/22無法分配，分配給離島3縣市的2.5％，會有19/22無法分配。

賴中強坦言，「聽起來很扯，但這其實就是青鳥運動以來，我們對於國會傅崐萁、黃國昌體制的批判！傅黃體制，以最後一刻才提出的再修正動議馬上強行表決，推翻國會應有的合議制度，讓民主喪失了折衝與除錯的功能。最後一刻才提出的條文，其實，沒有幾個人真正仔細看過，更不用說仔細思考到底可不可行、有沒有問題。」

賴中強指出，「今天，財劃法的公式錯誤，就是『傅黃體制』再修正動議至上，沒收國會正常合議程序的惡果，夜路走多了，終於碰到鬼了。」

賴中強最後說，「徐臻蔚，一年多來，走夜路害大家統籌分配稅款少分的，就是你老公傅琨萁！盧秀燕，一年多來，走夜路的就是你台中藍白合的政治夥伴，黃國昌！當時，都沒有人提醒這樣做會有問題嗎？也不全然．我們找到當天晚上，傅崐萁再修正動議提出後，第16條之1表決前，民進黨委員蘇巧慧與林宜瑾的發言。建議今天記者會前，藍白16縣市首長，在記者面前，把2位委員的發言宣讀一遍！」

賴中強引述蘇巧慧在院會表決第16之1條前的發言提及，「各位，在今天晚上之前，我們其實是處於一種諜對諜的狀態，我們根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道！所以你看看，光是在桌子上的這個版、那個版，最後還有什麼撤銷提案一張紙，這到底是哪一種版？這些版本經過試算了嗎？這些版本後面有配套嗎？剛剛即便是民進黨的委員，每一個上來，有雲林縣的說我們農業很強，應該要注重農業；而新北市像我，我說我們人口最多，請注重人口；高雄的則出來說他們的面積最大，請問為什麼國民黨的委員，你們每一個都沒有任何意見，就接受了這個不知道是哪一個版本的版本呢？」

林宜瑾委員在院會表決第16之1條前的發言則說：「今天的情勢很明顯，這樣子從中央政府一直搶奪財源預算，假裝要分配給地方，可是說真的，沒有一個人說得清楚怎麼分配，害怕被罷免的葉元之不知道，妄想選新北市長的黃國昌也不知道，就連親自到中國接旨的炒股大王傅崐萁，我想也不知道啦！財劃法攸關中央跟地方的財源分配，合理的......」

賴中強最後說，「怎麼辦？只好再修法！另外建議韓國瑜院長，修法時為了不讓立法院再次丟臉，應該要修議事規則，所有修正動議與再修正動議，一律要先上網公告7天，才可以表決！這件事情，真的該寫進高中公民課、大學憲法與政治學教科書。」

