再爆遭民眾黨工性騷擾 馬郁雯：訴願前還偷改臉書留言

三立新聞台「揭弊女神」、主播馬郁雯。（資料照）

2025/09/10 09:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕三立新聞台「揭弊女神」、主播馬郁雯昨日發文表示，有一株小草因對她的性騷擾言論而被起訴加重誹謗，馬郁雯今日稍早指出，她再公布十株草性騷擾成立案件，其中還有一株是民眾黨黨工，這名黨工，訴訟時向她的告訴代理人嗆聲「自己不在意有性騷擾」，但卻在收到成立函文後，氣憤致電她的告訴代理人「到底是要不要和解？」甚至還在訴願前一天偷改臉書留言，面對這些人她還會「具名檢舉」到這些人的公司，敢來一個，就處理一個，絕對追究到底。

馬郁雯在臉書PO文表示，在一株草被起訴加重誹謗後，大家覺得只有這樣？有本事留言性騷擾，她就會讓這些人成為一輩子的性騷犯，她再公布十株草性騷擾成立案件，其中還有一株是民眾黨黨工，姓賈，請民眾黨出來打球。

馬郁雯指出，這只是剛開始，民眾黨的賈姓黨工，訴訟時向她的告訴代理人嗆聲「自己不在意有性騷擾」，但卻在收到成立函文後，氣憤致電她的告代「到底是要不要和解？」敢做不敢當？想當然被她拒絕，隨後他急忙提出訴願，但提出的前一天，自以為聰明偷改一年前臉書留言，殊不知卻留下編輯紀錄。但即便如此，還是無法擺脫已成為性騷犯事實，不知道他太太知道了沒？

馬郁雯續指，據她觀察，躲在鍵盤後方的性騷犯，社群上嘴秋，惡意抹黃、造謠羞辱別人，被通知須到案說明，又是另一套裝可憐嘴臉，多數辯稱「打錯字」、「並沒有貶損當事人名譽，未逾越一般人可忍受範圍」，但這樣的瞎掰詭辯，不僅不會被採信，還進而成為性騷犯，當然也包括不在乎自己性騷成立，公然PO文的噁心草。

馬郁雯直言，至於這些性騷犯，不該只是罰錢給國庫這麼簡單，她會「具名檢舉」到這些人的公司，既然以身為性騷犯為傲，何須掩飾？應該讓他的家人、朋友知道，性騷犯就在身旁，保障眾人權益，對了，後頭還有，為了捍衛名譽，敢來一個，她處理一個，絕對追究到底。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

