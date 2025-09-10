美亞利桑那州跨黨派議員訪台 團長李維洛：台灣是最堅實的夥伴

亞利桑那州跨黨派、跨議會代表團8日至12日訪台，右起共和黨籍州眾議員柏華德（Walt Blackman）、駐洛杉磯辦事處政治組組長方崇宇、共和黨籍州參議員方凱樂（Frank Carroll）、共和黨籍州眾議員李維洛（Tony Rivero）、共和黨籍州眾議員盧博達（Lupe Diaz）、民主黨籍州眾議員博凱（Kevin Volk）、民主黨籍州眾議員賀黎亞（Lydia Hernandez）、共和黨籍州參議員鄧庭恩（Tim Dunn）。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國亞利桑那州州眾議會國際貿易委員會主席李維洛（Tony Rivero）近日率團訪台，他受訪表示，此行肩負雙重任務，一是讚揚亞利桑那州商務署推動台美經貿合作的努力，二是慶祝台美共享的自由與民主價值，並直言，「想不到比台灣更堅實的夥伴了」。

李維8日起至12日率跨黨派、跨院會議員代表團訪台，在外交部接受「自由時報」、「中央社」及「Focus Taiwan」專訪。

李維洛說，台積電與台灣對亞州投資已達1650億美元，與十年前相比，雖然當時已具一定知名度，但正是這項投資讓亞州躋身國際舞台。他強調，美、加、墨經濟聯盟雖是全球最強勁之一，但在激烈競爭下更需要盟友，而台灣無論在共享價值與產業合作上都是最佳選擇。

亞州與台灣關係近年快速升溫。2022年亞州在台設立辦事處，與台灣簽署MOU，推動半導體、無人機等合作。台積電在鳳凰城建廠後，州內產業鏈加速聚集，也使亞州在美國半導體戰略中地位上升。

李維洛透露，將於新會期推動立法，建立亞利桑那州議會與台灣國會的「聯合委員會」，透過制度化對話深化交流，範圍將涵蓋教育、高等教育與人才培訓，並將此行視為一次「次國」層級的外交任務，以應對美國正面臨的挑戰。

據了解，亞州在跨國「聯合委員會」上已有先例，亞利桑那—墨西哥委員會（Arizona-Mexico Commission, AMC）成立於1959年，是由亞利桑那州政府主導、與墨西哥索諾拉州合作建立的跨境合作平台。其宗旨是透過制度化對話，推動雙邊在經貿、基礎建設、教育、文化與環境等領域的交流。

AMC每年舉行跨境會議，邀集兩地官員、企業與學術界共同研議政策與合作方案，被視為全美最具代表性的「次國家外交」模式之一。歷經60多年運作，AMC已成為亞利桑那與墨西哥關係的核心機制，也讓亞利桑那成為美墨跨境合作的先驅。

李維洛認為，未來一旦台北直飛鳳凰城班機通航，將大幅縮短雙邊交流距離，不僅能便利企業往來，也會加速學生與專業人才的互訪。他強調，台灣不僅在半導體領域扮演關鍵角色，更與亞利桑那共享自由與民主價值，「這段關係只會愈來愈緊密」，他並承諾會把此行的觀察與訴求帶回州議會，持續推動台美在經貿、教育與國際參與上的合作。

州眾議會撥款委員會民主黨籍成員博凱（Kevin Volk）補充，代表團此行將與中央及地方單位會晤，顯示台亞合作基礎已相當紮實，教育與文化交流是拓展方向之一。他強調，能夠親自來台，就是要向台灣人民展現這段關係的重要性，「我們要在教育與文化層面擴展連結，讓合作真正成形」。

州眾議會政府委員會主席柏華德（Walt Blackman）則點出，半導體產業需要龐大且專業的勞動力，台美教育合作能補足產業對技術人才的需求。

州眾議會土地、農業及鄉村事務委員會主席盧博達（Lupe Diaz）亦提到，亞州已有3萬至15萬台灣人而形成天然連結，亞州立大學（ASU）正積極投入半導體專業教育，將成為雙方培育人才的重要平台。

州眾議會教育委員會成員賀黎亞（Lydia Hernandez）也說，亞州其他大學也有意拓展教育合作，這是雙贏的局面。

