籲理性冷靜放寬關稅 亞利桑那議員：台灣應列最優先

亞利桑那州跨黨派、跨議會代表團8日至12日訪台，右起共和黨籍州眾議員柏華德（Walt Blackman）、駐洛杉磯辦事處政治組組長方崇宇、共和黨籍州參議員方凱樂（Frank Carroll）、共和黨籍州眾議員李維洛（Tony Rivero）、共和黨籍州眾議員盧博達（Lupe Diaz）、民主黨籍州眾議員博凱（Kevin Volk）、民主黨籍州眾議員賀黎亞（Lydia Hernandez）、共和黨籍州參議員鄧庭恩（Tim Dunn）。（記者方瑋立攝）

2025/09/10 09:23

〔記者方瑋立／台北報導〕美國亞利桑那州跨黨派議會訪問團在台受訪時指出，美國對外貿易的關稅政策已引發外界憂慮，若針對高科技或半導體祭出新關稅，恐將衝擊台美合作與投資。共和黨籍州眾議會政府委員會主席柏華德（Walt Blackman）強調，應鬆綁限制以維持台灣競爭力；同黨的眾議會國際貿易委員會主席李維洛（Tony Rivero）更直言，「我個人一向不支持關稅」。

李維洛8日起至12日率跨黨派、跨院會議員代表團訪台，在外交部接受「自由時報」、「中央社」及「Focus Taiwan」專訪。

請繼續往下閱讀...

柏華德表示，美國通膨嚴重，民眾連購買牛奶和雞蛋都感到壓力，在此情況下，對台灣的關稅更應放寬，讓雙方合作得以持續。他指出，「這樣不僅能幫助美國消費者，也能讓台灣保持必要的競爭力，因為我們確實仰賴台灣提供大量科技」。

李維洛則說，他理解有人將關稅當作談判工具，但他本人始終反對關稅。他透露，代表團此行與台灣經濟部門交流時，雙方一致認為關稅已經成為合作的阻力。他呼籲，美國總統與國會應「理性、冷靜」處理，避免讓關稅削弱雙邊合作，並強調：「台灣應該被列在最優先名單上」。

他也承諾，訪團返美後，將把在台收到的這些訊息帶回去，向該州的國會參眾議員遊說，確保台灣在美國政策考量中獲得優先地位。

相關新聞請見︰

美亞利桑那州跨黨派議員訪台 團長李維洛：台灣是最堅實的夥伴

美亞利桑那州議員：2758號決議遭錯誤解讀 台灣應有更大國際空間

不只半導體！ 美亞利桑那州議員看好與台AI、無人機、能源合作

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法