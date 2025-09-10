不只半導體！ 美亞利桑那州議員看好與台AI、無人機、能源合作

亞利桑那州跨黨派、跨議會訪團由州眾議會國際貿易委員會主席李維洛（Tony Rivero，右4）領軍，成員包括州眾議會撥款委員會成員博凱（Kevin Volk，左4）、州參議會多數黨黨鞭方凱樂（Frank Carroll，右3）、州眾議會政府委員會主席柏華德（Walt Blackman，右1）、州參議會天然資源委員會副主席鄧庭恩（Tim Dunn，左1）、州眾議會教育委員會成員賀黎亞（Lydia Hernandez，左3）、州眾議會土地、農業及鄉村事務委員會主席盧博達（Lupe Diaz，中）。（記者方瑋立攝）

2025/09/10 09:20

〔記者方瑋立／台北報導〕亞利桑那州參議會多數黨黨鞭方凱樂（Frank Carroll）受訪指出，該州正在推動無人機「沙盒」計畫，將涵蓋國防、太空、航空製造與民生應用領域，未來台積電與台灣企業也會成為合作夥伴。他說，無人機的應用非常廣泛，從醫療運送、一般交通、身障人士的輔助，到軍事作戰補給，都能找到對應場景。「民用與軍用雖然有差異，但基礎技術高度相似，這樣的『雙重用途』反而讓合作更容易推進」。

美國亞利桑那州州眾議會國際貿易委員會主席李維洛（Tony Rivero）8日起至12日率跨黨派、跨院會議員代表團訪台，在外交部接受「自由時報」、「中央社」及「Focus Taiwan」專訪。

方凱樂受訪說，亞利桑那州正與NASA Langley及多家私人公司合作，推進無人機與航太計畫；相關立法將創建「沙盒」機制，讓企業能在合規環境中實驗無人機與 AI 的整合應用。他說：「台積電會參與，台灣也會參與，將涵蓋很多公司與機會。它正在發展中，而且一定會實現。」

亞州眾議會土地、農業及鄉村事務委員會主席盧博達（Lupe Diaz）則以資訊安全為例，強調中國科技帶來的風險，「我們很清楚，中國在蒐集資訊方面有嚴重疑慮。這也是為什麼我們要在亞利桑那州建立本地的無人機與AI產業。」他指出，AI已經廣泛被應用於農業，許多農機配備GPS自動導航，能大幅提升效率，「這些技術不僅是產業合作，更涉及教育與人才養成」。

眾議員柏華德（Walt Blackman）指出，美國國防部已在戰場上使用無人機，挑戰在於如何將應用整合到指揮與軍校教育，「我們需要把無人機的應用納入參謀學校、軍官學院的課程，讓指揮官能夠掌握全局使用」。他並表示，在美國路克空軍基地（Luke AFB）就有相關訓練，新兵學習如何操作無人機。他補充，台灣飛行員在盧克受訓，也有無人機的操作手在那裡接受訓練，顯示雙方交流已在進行，可望進一步擴大。

方凱樂說，無人機與AI的合作既能服務平民，也能強化軍事防衛，這種「雙重用途」正是亞利桑那與台灣能攜手的關鍵切入點。他強調，立法會推動更多空間，讓產業與教育合作落地，期待台美在這領域的連結不僅持續，更能成為全球標竿。

在能源合作方面，亞利桑那州參議會天然資源委員會副主席鄧庭恩（Tim Dunn）表示，台北的優先事項包括安全、水資源與能源，「亞利桑那在這些領域正在努力。」他指出，亞州擁有全美最大的不依賴水體的核能電廠，並推動小型核能，「這些方向正好與台北的優先需求契合」。他認為，除了半導體，能源與水資源亦是可望攜手的重點。

