美亞利桑那州議員：2758號決議遭錯誤解讀 台灣應有更大國際空間

〔記者方瑋立／台北報導〕亞利桑那州眾議會國際貿易委員會主席李維洛（Tony Rivero）在台受訪表示，聯合國第2758號決議長期遭到錯誤解讀，「是時候讓台灣在聯合國與其他國際組織中扮演更大角色」。他並點名世界衛生組織（WHO）與國際刑警組織（INTERPOL），強調台灣的參與關乎全球公共利益，「倘若INTERPOL發出警示而台灣無法即時參與，這不只傷害台灣，也會影響全世界」。

李維洛8日起至12日率跨黨派、跨院會議員代表團訪台，在外交部接受「自由時報」、「中央社」及「Focus Taiwan」專訪。

針對記者提問亞州議會是否將比照印地安納、佛蒙特等其他州推動「2758無涉台灣」相關決議，共和黨籍的李維洛直言「完全樂意考慮」，並表示個人傾向支持。

同為共和黨籍的亞州眾議會政府委員會主席柏華德（Walt Blackman）則說，應提出支持台灣的法案並尋求跨黨派共識，「需要領導力與政治勇氣」，目標是推出連州長與兩黨都能支持的版本。

民主黨籍州眾議員賀黎亞（Lydia Hernandez）則說，身為少數黨一員，她主張在面對挑戰時尋求平衡，對於此行促成的未來跨黨合作「抱持樂觀」。共和黨籍州參議員鄧庭恩（Tim Dunn）則強調，亞利桑那對外傳遞的一貫訊息就是「支持台灣」。

至於2758對亞台關係的實際衝擊，柏華德指出，州內仍有少數聲音傾向與台灣保持距離，理由是觀察到台灣與中國之間仍有經貿往來；他直言，這已非單純政策選項，而是國安層次的課題，並提到台灣每年投入約1.43億美元對抗中國打壓攻勢，美方也面臨相似挑戰，因此更需要彼此合作。

李維洛補充，雖然存在國際層面的阻礙，但「在州層級能控制的部分，我們會持續推動合作」，且雙邊關係只會愈來愈緊密。他並以INTERPOL為例再次強調，台灣被排除帶來的是全球性的安全風險，而非僅限雙邊的問題。

民主黨籍州眾議員博凱（Kevin Volk）則說，此行目的之一，是鞏固州層級能做的工作，強化經濟合作的同時，就能進一步鞏固台灣在國際場合的地位與參與度。即便某些國際組織的最終決定掌握在聯邦層級，仍可透過州的行動，將所見所聞帶回傳達給聯邦議員。

