北檢提抗告 律師黃帝穎：柯文哲自踩3條法律紅線

黃帝穎指出，北檢抗告理由中，有三條都是柯文哲自踩法律紅線所造成。（資料照）

2025/09/10 08:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪收押禁見，8日繳足7000萬元保金獲釋，對此北檢9日以4大理由提起抗告。律師黃帝穎指出，柯文哲在交保後記者會，當場對尚未交互詰問的證人兼共犯李文宗喊話，等於交保第一時間就踩法律紅線，而北檢抗告理由中有三條都是柯文哲自踩法律紅線所造成。

北檢列出的4大抗告理由，包括「仍有重要證人尚未調查完畢」、「柯交保後與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」、「向共同被告李文宗喊話」、「審理時授權特定人士使用社群軟體隔空串證及抹黑、恐嚇證人」等。

黃帝穎提到，柯文哲接觸證人被拍到，踩到北院交保裁定紅線，北檢抗告指出，被告柯文哲於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞有所接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。

黃帝穎表示，柯文哲交保後隨即在記者會對共犯李文宗隔空喊話。北檢抗告強調，柯文哲具保後，對即將前往法院作證之共同被告李文宗喊話，李文宗就公益侵占之犯罪事實，與被告柯文哲有相互指證之關係。

黃帝穎指出，柯文哲網攻證人，涉嫌恐嚇勾串證人，遭到柯陣營網攻恐嚇的證人包括柯任命的副市長林欽榮、北市議員苗博雅等。黃帝穎強調，柯文哲影響證人、自踩3條法律紅線，成為北檢抗告理由。

