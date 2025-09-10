藍白硬修財劃法出包 吳靜怡諷盧媽媽幫黃傅鬧事二寶擦屁股

藍白立委去年強行通過《財政收支劃分法》爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算，台中市長盧秀燕今日還將召集16位藍白縣市首長開記者會，要向中央爭取補助。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年強行通過《財政收支劃分法》爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算，台中市長盧秀燕今日還將召集16位藍白縣市首長開記者會，要向中央爭取補助。對此媒體人吳靜怡發文呼籲「盧媽媽」，發爐也要發對，強調這場「數學爛、程序壞」的立法鬧劇，是傅崐萁和黃國昌的共同工程，不能只對中央開火，幫真正鬧事的壞孩子擦屁股，並指現在該做的，不是甩鍋，應該立刻補正條文，別再用多數立委的暴衝恣意亂調整。

藍白立委去年底聯手通過的新版「財劃法」引發爭議，行政院先前雖提醒有法條公式錯誤等問題，提出的覆議卻遭立法院否決。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。藍白卻反過來怪中央。台中市長盧秀燕週三（10日）還將召集16個藍白縣市首長開記者會，向中央爭取「實質補助」。

吳靜怡在臉書發文指出，盧媽媽正急著幫崐萁寶、國昌寶這兩個數學爛又愛鬧事的壞孩子擦屁股！她質疑「不能總是自己家的孩子犯錯，然後教訓中央，這次不是『中央扣款』問題，而是藍白立委主導的倉促修法，犯下技術性錯誤造成地方短收，要打屁股應該打對，不然，就像是難看的政治秀、擦屁秀、寶寶做錯事找秀燕秀！」

吳靜怡表示，新版《財劃法》原意是「餅做大、地方加薪」，結果藍白以人數過半硬闖，三分鐘的性衝動急速送出草案，最後倉促三讀。行政院先前已示警「公式寫錯、事權未調整、恐擴大城鄉差距」，覆議也被否決。

如今「分母之亂」爆發，把離島三縣也算進本島19縣市的分配分母，導致超過345億元卡在半空，中央不能用、地方不能編，只能躺在國庫，造成雲林短收27億、花蓮少14億、嘉義縣6億。吳靜怡對此也呼籲盧秀燕，要搞清楚幾個問題。

吳靜怡質疑，「為何要在未完成專業協商下，硬上三讀？」、「為何接受讓台北市人均可領4.6萬、新北僅2.4萬的失衡公式？」、「為何容忍把離島算進分母、稀釋本島資源的錯誤條文？」

吳靜怡批評，盧媽媽要搞清楚本質問題，這場「數學爛、程序壞」的立法鬧劇，是傅崐萁和黃國昌的共同工程，不能只對中央開火，等於幫真正鬧事的壞孩子擦屁股。

吳靜怡也強調，盧媽媽不應該把孩子的錯誤包裝成改革，更應該面對幾個結構性問題，包含「 事權與財權脫鉤：錢說要下放地方，事權卻還在中央；結局是『錢在那邊、事在這邊』，爭議只會更大，沒有人能為人民做事」、「國家施政能力被抽乾：中央經常性收入少掉約3,753億，計畫型補助勢必大砍，從科技、基礎建設到人才培育通通受影響」、「城鄉差距未見改善：權重設計讓人口稠密、工商發達地區更有利，弱勢縣市反而短收，形成『富者更富、窮者更窮』的新不公」。

吳靜怡強調，現在該做的，不是甩鍋，應該立刻補正條文，把錯誤分母修回本島19縣市，讓卡住的345億盡快能解套發放，行政和地方公開直播協商，同步盤點哪些中央補助需轉列地方支出，避免「錢到位、事不對」，先釐清事權、再談財權，更應該建立常態協商機制與合理過渡期，別再用多數立委的暴衝恣意亂調整。

吳靜怡在文末也提到，《財劃法》本應是專業改革，卻被傅崐萁、黃國昌玩成政治特技，盧媽媽若真要為台中、為地方守住財源，請把火力鎖定把數學寫錯、還愛鬧事的那兩位，別再讓地方基礎建設與社福為他們的政治表演買單。

