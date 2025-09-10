為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    巨嬰？反罷民眾請罷團抗議拆公館圓環 領銜人怒：X！哪來的臉？

    台北市府將於13日拆除公館圓環及填平公車專用地下道。（資料照）

    台北市府將於13日拆除公館圓環及填平公車專用地下道。（資料照）

    2025/09/10 00:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府在未與地方民代和民團充分溝通下，突然宣布將於13日拆除公館圓環填平公車專用地下道，引爆民怨。先前發起罷免藍委羅智強的領銜人9日在社群發文透露，竟有人私訊他，請他幫忙發起抗議活動，反對蔣萬安市府的決策，讓他忍不住爆氣怒轟「你們明明當時都是投給蔣萬安和反對罷免羅智強，到底哪裡來的臉？」，讓大批網友看了直呼解氣。

    罷團「大安強強滾」領銜人9日在Threads上發文透露，「有一些人私訊我，請大安強強滾帶領大安區民眾，跟市政府抗議關於公館圓環拆除之後和公車專用道廢除，造成的危險和不方便。我想說的是726之後我就不代表大安區罷團，沒資格也沒立場再要求大安強強滾的志工再集結，再來大家對於社會議題的想法不同，不可能再次集結。最後我想說，X！你們想抗議可以自己來，不要每次都要別人先走然後你們跟上，跟上就算了，意見還一大堆機機歪歪的，我沒必要去接住你們的情緒，還有你們明明當時都是投給蔣萬安和反對罷免羅智強的，到底哪裡來的臉？」

    其他網友看到後紛紛表示，「該長大了，大安區巨嬰們」、「去叫沒被罷掉的羅智強想辦法啊」、「這一切就是大安文山民眾自業自得，活該！罷免前就爆出來的事，市府一開始還擺低姿態，但罷免失利後蔣不聽整個就不演了，所有沒投同意罷免的人就自己看著辦」、「個人造業，個人擔」、「要讓仇綠擺第一的巨嬰長大，最好的方式就是讓他們體會藍白的鐵拳」、「羅智強的支持者該自己上了吧，大安和文山區都是藍營的鐵票倉，自己的交通自己救，就這麼簡單！」、「大安文山居民們動動腦想想，你們這些藍營鐵票支持者是他們該巴結的對象，說不聽的話2026不投藍，他們一定怕，就這麼簡單，叫罷團的人上是衝三小？」

    大罷免期間積極分享罷團大小事的反紫光奇遊團成員許美華也在臉書轉發這位領銜人的Threads文，直言「公館圓環跟公車專用道，所在地是大安區，拆除影響的是大安區、文山區進出互通的交通，甚至連圓環平面道路十字路口，通往中永和跟信義區的交通都會連帶受影響。大罷免志工已經竭盡他們所能，做到超過他們120%的事了，很多人之前不支持罷免，現在有事還有臉找罷團領銜人出面？他們真的以為罷團志工都是吃飽沒事，很愛上街抗議，很愛把自己搞得很累，都是很賤的人嗎？」

    「跟公館圓環相關的這些選區，在台北的就有大安區羅智強、文山區賴士葆、信義區徐巧芯，冤有頭、債有主，在地選民自己去找這些立委去跟蔣萬安抗議吧！」

