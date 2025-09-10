2028再拚一次？ 沈富雄搖頭：柯文哲只剩「1條路」可走！

柯文哲是否會投入2028總統大選引發討論。（記者塗建榮攝）

2025/09/10 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席因京華城弊案被羈押滿1年，8日以7千萬交保，北檢外迎接的小草紛紛嗨喊「阿北2028再選一次總統」。《憲法》第52條賦予總統「刑事豁免權」，柯文哲是否會為了逃避牢獄之災投入大選掀起熱議。前立委沈富雄9日認為，柯文哲現在只剩下一條路可以走，就是「邊打官司邊護住民眾黨」，選總統不太可能，至少確保政黨票，維持不分區立委席次。

沈富雄週三在政論節目《少康戰情室》上表示，柯文哲交保出來當天，自己被帶風向，看到友柯節目、名嘴在那邊說柯文哲「滿血回歸」，未來聲量將不斷往上升，之後可能壓過國民黨，不再是「藍白合」，而是「白藍合」，2028當選總統的會是柯文哲，但他後來想想這是不可能的，都是胡說八道，「我本來講說他出來後第1條路是『復仇』；第2條路是『護黨』，把他辛苦創立民眾黨保護住，甚至是壯大；第3條就是也許他動念了想做總統……我覺得我錯了，我收回昨天說的這些話，抱歉，我一時糊塗。」

沈富雄接著說：「柯文哲目前的處境非常艱難。如果換作是我，我會睡不著的。搞到現在67歲了，好好的醫生不幹，一度還風光，全家人還以為他要當總統了，現在搞成這個樣子。我跟你講，一般人喔，只要跟法庭結上一個小案子，這精神的負擔是日夜都有的，會怕的，人都是會怕惹上司法案子。現在我覺得柯文哲只有一條路，就是邊打官司，邊護住民眾黨，不要讓民眾黨下來，民眾黨起碼要有政黨票，才有不分區委員的席次，他其他地區（地方選舉）當選的可能性是沒有的啊，所以他一定要一邊護住民眾黨，一邊打官司。」沈富雄表示，他的意思就是柯文哲打官司的同時，一邊去罵執政黨，這樣就能創造聲量。

