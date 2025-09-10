財劃法惡修害到自己！藍白縣市長將集結討錢 她籲中央別再當爛好人

台中市長盧秀燕10日將召集16藍白縣市長，開財劃法記者會。（記者廖耀東攝）

2025/09/10 00:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年強行通過《財政收支劃分法》爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算，卻反過來怪中央。台中市長盧秀燕週三（10日）還將召集16個藍白縣市首長開記者會，向中央爭取「實質補助」。網友砲轟「怎麼不找始作俑者的藍白立委？」；反紫光奇遊團成員許美華則直言，中央就「依法行政」，他們拿比較少錢都是自己害的，民進黨別再當爛好人！

藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。財政部直言，這是因為新版財劃法分配公式有問題，導致統籌稅款無法全數分配。

請繼續往下閱讀...

藍白亂修法害到自己人，藍白縣市首長竟反過來要求中央負責，讓大批網友看傻眼。粉專「Mr.柯學先生」9日轉發盧秀燕召集藍白縣市首長開記者會向中央討要補助的消息，吐槽「笑死，盧秀燕怎麼不召集國民黨立委？誰修的找誰去啊！」其他網友也紛紛怒轟「又要把屎往中央身上抹」、「那麼愛召集開會，又不出來承擔責任」、「怎麼不找始作俑者的藍白立委？」、「鬼神都是你們，自寫自訂自誇，全國人民受罪。該分權的不分，該自責的推卸。出問題只會說民進黨，只會叫賴清德」、「有夠低能的一群人」。

律師林智群還特別丟出行政院今年2月提出財劃法修正覆議案的圖文，酸「藍白亂修財政劃分法，數學不會就是不會，結果公式寫得很爽，真正要適用時，一堆國民黨縣市長才發現自己不但沒多拿，還變少，開始跳腳。藍白現在反過來抱怨行政院覆議時都沒提醒，根本就是故意挖洞給他們跳。行政院說之前覆議時有告訴你們不能這樣搞，你們就是講不聽啊！有些白癡你提醒他，他還以為你要害他……」

許美華也在臉書發文，「在大罷免落幕、藍委全部過關之後，國民黨亂修財劃法打到自己這件事，真是最諷刺、最黑色幽默的劇本了。因為財劃法『分母寫錯』大出包，藍白16縣市首長明天下午要齊聚台北市，召開聯合記者會。這些縣市首長開記者會幹嘛？當然是把錯推到民進黨身上，然後叫中央執政的民進黨政府幫忙解決。回頭來看這場鬧劇，亂修財劃法、數學又不好的是藍白兩黨，民進黨之前仁至義盡的把財劃法送回立法院覆議，要求重新討論，結果藍白兩黨完全不領情，直接表決退回。這幾天好幾個地方縣市終於發現不妙，原來財劃法亂修算錯根本悲報。」

「國民黨修財劃法，想從中央挖走8841億，但『分子有19縣市、分母卻是22縣市』，因此很多縣市拿得比原來還少，但超挖的345億，財劃法又沒有寫明去處，結果這345億現在中央不能用、地方也不能用。為什麼立法院不管是修法、審預算，都一定需要經過充分討論，還有嚴謹的立法程序？這次藍白聯手惡搞，為了懲罰執政黨癱瘓中央執政能力，亂修財劃法，就是一個最好的教訓。這個教訓，一定要有人認錯、有人承擔、有人受到教訓，否則一定會一再重演。」

許美華接著說：「至於執政黨應該如何回應？我的看法跟很多大大類似，除非國民黨願意對亂修財劃法認錯，同時端出足夠的誠意，否則，執政團隊就是『依法行政』。亂修財劃法，很多縣市明年反而拿更少，還有超挖的345億卡在陰陽世界、無處可去，有很嚴重嗎？就跟藍白陣營反對大罷免的某個理由一樣，選上就讓他做滿，再爛的立委，四年後不要再選他就好。財劃法亂修變悲劇，以後再修回來就好了啊，不是嗎？執政團隊不必想方設法幫忙找解決方案。整天只會當濫好人，不會贏得尊重，只會讓人瞧不起而已。民進黨真的不要再聖母了，沒有人會感謝你。不要到最後，不只在野黨把你當沙包打好玩的，連支持者對你僅剩的期待都丟失了。」

相關新聞請見：新財劃法分配問題多 16藍白縣市首長明聚台北爭補助

盧秀燕邀藍白首長爭補助 賴瑞隆籲檢視新版財劃法修法才是正辦

盧秀燕明召集16藍白縣市長開財劃法記者會 蔣萬安：表達地方心聲

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法