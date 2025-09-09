為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    邱臣遠接民眾黨新竹黨部主委 避談是否參選下屆竹市長

    新竹市代理市長邱臣遠（左）從黨秘書長周榆修（左二）手中接任民眾黨新竹黨部主委，退黨停職中的新竹市長高虹安（右二）、市議員李國璋（右一）獲聘榮譽主委。（民眾黨新竹黨部提供）

    新竹市代理市長邱臣遠（左）從黨秘書長周榆修（左二）手中接任民眾黨新竹黨部主委，退黨停職中的新竹市長高虹安（右二）、市議員李國璋（右一）獲聘榮譽主委。（民眾黨新竹黨部提供）

    2025/09/09 22:42

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲昨天以7000萬元交保後直奔新竹老家看柯媽，陪同在旁的包括，涉貪停職的新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠與市議員李國璋等人，新竹市是民眾黨執政的縣市，對明年2026年的地方縣市長及議員基層選舉，民眾黨已著手佈局，邱臣遠除接任新竹黨部主委一職，也是民眾黨選舉決策委員會成員之一，對明年縣市長選舉具關鍵決定權，邱臣遠接下黨部主委，是否參選明年2026年新竹市長，邱臣遠今對媒體提到會團結所有可團結的力量，對藍白明年2026年是否再次合作，也說會盡一切的努力。

    民眾黨中央黨部秘書長周榆修今晚參與新竹黨部幹部餐會，並發佈新聞稿稱新竹黨部主委由邱臣遠接任，副主委由現任民眾黨國家治理學院主任翟本喬接任，同時聘任已退黨的高虹安及前黨部主委李國璋擔任榮譽主委。邱臣遠除接任黨部主委，也是黨中央明年選舉決策委員會成員之一，對明年縣市長及地方選舉提名作業具決定關鍵權，對參選明年新竹市長，邱臣遠今天與媒體互動的活動上沒把話說死，只說會團結所有可能團結的力量，也會全力守住及照顧好柯文哲的新竹故鄉。

    至於明年新竹市長選舉是否延續藍白合或操作藍白合，邱臣遠強調，會先以市政優先為主，也會盡最大的努力尋求合作。邱臣遠接任黨部主委，是否意味涉貪停職中的高虹安在明年市長選舉已出局？邱臣遠語帶保留，沒有回應。

