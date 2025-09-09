為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    深化台美關係 蕭美琴：將在大型採購、投資擴大佈局

    副總統蕭美琴表示，政府將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局。（資料照，總統府提供）

    副總統蕭美琴表示，政府將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局。（資料照，總統府提供）

    2025/09/09 22:14

    〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）科技訪問團」時表示，政府將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼深化台美雙邊關係，朝共同繁榮與科技合作的方向邁進，並進一步增進兩國人民福祉。

    蕭美琴首先歡迎美台商業協會訪問團來到台灣，很高興能共同就深化台美經濟夥伴關係的議題進行交流，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。

    蕭美琴指出，以台灣的角度而言，賴總統已指示政府在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼台美能在彼此共同的目標上深化合作。

    蕭美琴說，在國際局勢快速變化、每天都有新挑戰的關鍵時刻，台美關係顯得格外重要。相信在台美堅實的夥伴關係，以及民間企業、政府與人民共同努力之下，一定能克服當前挑戰，持續深化雙邊關係，並增進兩國人民福祉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播