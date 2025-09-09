深化台美關係 蕭美琴：將在大型採購、投資擴大佈局

副總統蕭美琴表示，政府將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局。（資料照，總統府提供）

2025/09/09 22:14

〔記者陳昀／台北報導〕蕭美琴副總統今接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）科技訪問團」時表示，政府將在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼深化台美雙邊關係，朝共同繁榮與科技合作的方向邁進，並進一步增進兩國人民福祉。

蕭美琴首先歡迎美台商業協會訪問團來到台灣，很高興能共同就深化台美經濟夥伴關係的議題進行交流，儘管因關稅政策的不確定性，及政策變動造成公眾焦慮，但台灣的談判團隊正與美方積極協商，希望能盡快完成討論並達成協議，朝共同繁榮與科技合作的目標邁進。

蕭美琴指出，以台灣的角度而言，賴總統已指示政府在大型採購、大規模投資、合作及經濟安全等領域採取更廣泛的布局，期盼台美能在彼此共同的目標上深化合作。

蕭美琴說，在國際局勢快速變化、每天都有新挑戰的關鍵時刻，台美關係顯得格外重要。相信在台美堅實的夥伴關係，以及民間企業、政府與人民共同努力之下，一定能克服當前挑戰，持續深化雙邊關係，並增進兩國人民福祉。

