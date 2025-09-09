卓榮泰接見美台商會會長 盼早日簽署「避免雙重課稅協定」

行政院長卓榮泰今日接見美國台灣商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond）一行。（行政院提供）

2025/09/09 22:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日接見美國台灣商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond）一行時表示，考量台美雙方合作關係日益緊密，台灣有意赴美投資的企業皆期盼雙邊能早日簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），以減少更多投資障礙。

卓榮泰今日感謝美台商會長期支持雙邊簽署ADTA，並盼在關鍵時刻發揮影響力，傳達企業界希望早日完成台美關稅談判的心聲。

請繼續往下閱讀...

卓揆指出，訪團此行係盼瞭解台灣在半導體、AI（人工智慧）、量子等科技的進展，以及行政、立法部門所做的努力。而行政院已通過「人工智慧基本法草案」，並送請立法院審議；未來通過後，台灣除既有硬體製造優勢外，AI產業將在更完善的法律機制與規範下，繼續向前邁進一步。

卓揆也表示，行政院已擬定「AI新十大建設」，包含「智慧運用」、「關鍵技術」及「數位基磐」三大項。其中，在「關鍵技術」部分，將著重在矽光子、量子、智慧機器人及無人載具等各方面的研發及製造，希望與美國川普總統提出的「America's AI Action Plan」（美國AI行動計畫），能夠在產業面上對接，彼此互相協助，讓台美在非紅供應鏈上有更強韌的合作基礎。

卓揆強調，台美貿易關係在2024年有大幅進展，貿易額達1586億美元，上漲幅度24.2%；且2024年美國為台灣最大的對外投資國，占整體對外投資約3成（29.08%），投資金額達141億美元。此外，在民間企業投資方面，包括亞馬遜雲端服務在台灣投資超過50億美元；輝達（NVIDIA）宣布在台北成立全球營運中心，以及Google在台灣設立旗下最大的研發中心，可見台美雙方在產業合作基礎上有強烈的互補作用。

卓揆提及，我國除期盼與美方早日簽署ADTA外，目前仍有一項重要工作，就是儘速與美方完成關稅談判，讓關稅新秩序儘速定案，這對於國內廠商不論在國際布局或國內發展皆相當重要。目前台美已完成技術性磋商，但最終總結會議及最終協議尚未達成，期盼訪賓一行能夠在關鍵時刻發揮影響力，傳達企業界希望早日完成談判的心聲，讓相關談判有效進行。

卓揆說，台灣企業也承諾會對美繼續投資，美國如欲達成再工業化，以及在製造業占有國際領先地位的目標，臺灣絕對可以助一臂之力，相信不僅美國能夠再次偉大，臺灣也可以與美國一起同時偉大。

卓揆強調，過去幾十年來，台美關係非常穩固，且針對台灣相關議題，亦獲得美國國內跨黨派共同支持，因此健全台美投資環境、提升雙邊貿易關係，絕對有助台美未來加深更多合作。他期盼美台商會在韓儒伯率領下，持續為雙方關係增進發出更大聲音，促進彼此共同合作。

隨後，韓儒伯致詞時表示，在當前充滿劇烈變動之際，我們仰賴雙方緊密的友誼及信任來引領彼此度過難關，而USTBC將與卓院長及台灣政府密切合作，確保雙方皆能克服挑戰，並持續深化關係。

韓儒伯指出，為促進共同利益，USTBC及其成員與外交部及駐美代表處保持緊密合作，其中包括在美國國會待審理的「避免雙重課稅協定」，以及台美雙方正在進行的關稅談判。USTBC是一個充滿信心、積極正面、具前瞻性的組織，相信「避免雙重課稅協定」的通過只是時間早晚的問題，當「避免雙重課稅協定」最終達成時，雙方關係將能更推進一步。

韓儒伯強調，USTBC也同樣重視雙向投資，以促進台美經濟成長，創造雙贏局面，並聚焦在次世代AI、量子運算及其他科技，並盼將這些發展建立在美台數十年所累積的互信基礎上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法