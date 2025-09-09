為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    官邸夜宴綠委聚焦3大議題! 賴清德盼勿辜負人民期待

    立委鍾佳濱、張雅琳漁會後分享今晚餐敘菜色，為喜來登飯店的日式餐點。（記者羅沛德攝）

    立委鍾佳濱、張雅琳漁會後分享今晚餐敘菜色，為喜來登飯店的日式餐點。（記者羅沛德攝）

    2025/09/09 22:10

    〔記者李文馨、謝君臨／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今晚（9日）邀請第三批黨籍立委赴官邸餐敘。據轉述，席間聚焦三大議題，分別是關稅、風災，以及支持青年的民生法案；與會立委說，總統要大家一起繼續努力，為台灣人民做出更好的貢獻，勿辜負選民期待。

    賴總統分別在本月3日、5日宴請兩批立委，第三批則在今晚舉行，與會立委包含新系鍾佳濱、林俊憲、徐富癸、許智傑、李昆澤、蔡其昌 、伍麗華；民主活水范雲、陳培瑜、張雅琳；綠色友誼連線羅美玲，以及王正旭。會後由鍾佳濱、陳培瑜、張雅琳接受媒體聯訪，並分享餐敘菜色為喜來登飯店的日式餐點，包括花壽司、茶碗蒸、天婦羅等。

    對於今晚餐敘時長達3小時，陳培瑜說，大家聊得非常開心，首先跟賴總統討論關稅議題，並反映地方及民間的聲音；第二是風災重建，持續協助災區，並討論條例與預算支持；第三則是民生法案，如何給予年輕人、年輕父母支持，讓大家更有感，接下來除了是重要的預算會期，也有非常多值得期待的法案。

    在關稅部分，陳培瑜指出，很多委員提到，地方選區有不同的傳統產業，而每個傳統產業面臨的關稅衝擊不一樣，面對的時程表也不一樣，因此他們也討論如何讓金融單位可以做到「雨天不收傘」，更貼近民意的需求。

    她說，行政院長卓榮泰也在會中表達現有的規劃與政策，相關預算也有支持，但可能到了第一線的金融單位，或者是在執行配套上，大家有溝通認知上或執行方法上的落差。

    鍾佳濱表示，執政黨這一年多提出很多福國利民政策，政院也做了很多施政，但立委們能對民眾說的卻相當有限，這顯示執政黨對政策有感的受眾說明方式，應該要有所調整。

    鍾佳濱認為，這次議題相當分散，如關稅衝擊、風災重建等，並非像疫情期間的口罩、疫苗、檢體，能讓整體民眾有同樣的感受，因此，行政院推出對很多對象的照顧政策，仍需要建立一個更有效的說明與宣傳體制。

    談及賴總統裁示，陳培瑜說，總統要大家一起繼續努力，府、院、黨團調整隊形，為台灣人民做出更好的貢獻，勿辜負支持民進黨的選民，也希望在執政團隊努力下，讓過去未支持民進黨的民眾，看見民進黨的努力。

    兼任民進黨主席的總統賴清德今晚邀請第三批黨籍立委赴官邸餐敘。（記者羅沛德攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今晚邀請第三批黨籍立委赴官邸餐敘。（記者羅沛德攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今晚邀請第三批黨籍立委赴官邸餐敘。（記者羅沛德攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今晚邀請第三批黨籍立委赴官邸餐敘。（記者羅沛德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播