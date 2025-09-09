國民黨嗆修法未說財劃法公式有問題 黨政人士批：3分鐘出委員會！

財劃法分配爭議，行政院指有3項無解問題。（資料照）

2025/09/09 20:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕財劃法分配爭議，行政院指出有3項無解問題，立法院國民黨團今日質疑，政院在立法院完成修法三讀時，當時未說公式有問題。黨政人士表示，國民黨團的回應令人驚訝，當初在財委會時3分鐘出委員會，根本沒有討論。

國民黨團發文指出，行政院現在卻突然說，超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。黨團要問，如果今天立法院配合行政院修正分配公式，明天會不會又說今日修法有問題？黨團更要問行政院長卓榮泰？行政院是無能不會算？還是又想搞分化地方政府那一套？民進黨到現在還不知反省，不知民意所向嗎？

國民黨團提到，行政院遲遲不肯依法從中央撥3千多億給地方，用各種方式拖延，現在藉口超過300億無法分配，明日會不會又有其他的藉口拖延不發。裝睡的人叫不醒，請行政院立刻公布相關細節，大家公開比對，只會放話不是解決問題的方式。難道現在行政院如此惡搞就是賴清德口中的朝野「休養生息」？

對此，黨政人士表示，國民黨團的回應令人驚訝，當初在財委會時3分鐘出委員會，根本沒有討論，後來表決時在野黨也不理會執政黨團的意見。

黨政人士指出，行政院收到法案發現有問題提覆議的時候，針對公式錯誤、分配指標不均等問題，財政部都有明確說明，但國民黨立院黨團還是一意孤行、全員投反對票，否決覆議案。

他批評，從去年底倉促修法到今年3月否決覆議這些動作，國民黨都忘記了還是害怕想起來？現在行政院在想辦法處理問題，國民黨團應該好好一起努力，而不是繼續政治口水。

