    黃國昌罵北檢還嗆「有種辦我侮辱公署」 律師傻眼：早就沒有那條罪...

    民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

    2025/09/09 23:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌近日開直播痛罵北檢，還嗆檢方有種就用「侮辱公署罪」辦他。對此，律師林智群傻眼吐槽，侮辱公署罪早就被刪除，「法學博士的法律教育不能等！」

    前台北市長柯文哲8日交保後對著媒體鏡頭發表談話，痛批北檢查了一年什麼都沒查到，讓京華城案變「冤獄」；北檢隨後發表聲明，直指前台北市長柯文哲交保後談話部分內容悖於事實，呼籲尊重法院獨立判斷，切勿影響輿論干擾審判，傷害司法公信力。黃國昌8日晚間開直播時，針對北檢的聲明，痛罵檢方「不要臉」、「丟人現眼」、「無恥至極」，還嗆「我講話我負責，要不然你明天怎樣，辦我侮辱公署阿！」

    對此，林智群今天（9日）在臉書發文吐槽，「黃國昌嗆台北地檢署不爽可以辦他侮辱公署罪！那個……侮辱公署罪已經被刪除了欸。法學博士的法律教育不能等，律師也是要注意一下修法情況，不然會很丟臉。」

    原刑法第140條的「侮辱公署」早在2021年12月被立法院三讀通過廢除，因此台灣現在沒有侮辱公署罪。另外在去年5月，憲法法庭113年憲判字第5號判決指出，原刑法第140條關於侮辱公務員罪的部分，應限於行為人有妨害公務的意圖，且言論足以影響公務員執行公務時才構成犯罪，意即侮辱公務員罪判定受到限縮；而關於侮辱職務罪的部分則與憲法保障的言論自由相違，自判決宣示之日起失其效力。

