對抗中國網路入侵！AIT轉發FBI懸賞 「 做這件事」最高可獲逾3億獎金

2025/09/09 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國駭客行動越來越猖獗，美國在台協會（AIT）今傍晚轉發聯邦調查局（FBI）發布中共入侵美國電信基礎設施的公告，FBI開出懸賞，盼有人提供相關情報揪出黑手，最高可獲1000萬美元（約新台幣3億286萬）獎金！

中共差使駭客對他國進行網路攻擊事件頻傳，各國紛紛提高警戒。上月底包括美、英、德、日、澳等橫跨3大洲10多個國家更罕見發表聯合聲明，點名至少3家中國網路科技公司涉嫌參與駭客行動，其中包括與在美犯下最大宗網路間諜入侵行動之駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）關係匪淺的四川聚信和（Sichuan Juxinhe Network Technology）。該聯合聲明中指控，這幾家公司竊取大量美國民眾、甚至華府高層領導人的通話紀錄，向中共解放軍、國安部等情報單位提供網路相關產品服務。

AIT今傍晚6點多透過官方臉書轉發FBI懸賞令，「美國聯邦調查局發布了一則有關中華人民共和國入侵美國電信基礎設施的公告。這起與中國有關的行動已在全球範圍造成損害，導致通聯紀錄與私人通訊資料遭竊。FBI將致力遏制這起惡意網路攻擊，持續守護美國的電信產業。若您能提供情報，協助我們揪出違反美國法律的外國政府相關網路行為者，最高可獲得一千萬美元的獎金。您可透過我們的「犯罪舉報中心」（Internet Crime Complaint Center），提供資訊，協助我們對抗中國的網路入侵。」

