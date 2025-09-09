為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    駁張安樂稱統促黨因單一言論遭聲請解散 內政部：誤導輿論、混淆視聽

    中華統一促進黨總裁張安樂。（資料照）

    2025/09/09 18:32

    〔記者李文馨／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂今天表示，內政部以其與宮廟協議於解放軍登陸時打開廟門讓民眾進入為由，聲請該黨違憲解散。對此，內政部嚴正駁斥，張的說法是企圖誤導輿論、混淆視聽，並強調，統促黨是因為長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉，因此依法聲請違憲解散。

    張安樂日前在民視「異言堂」專訪中表示，已與台南的南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮協議，若解放軍登陸台灣，廟方會打開廟門讓民眾進入，成為和平中立區，並強調「廟埕寬廣，萬一哪一天真的解放軍登陸台灣，廟門打開讓無辜老百姓進來，這是一個和平中立的地方，他們也都同意。」

    內政部表示，因事涉國家安全及公共利益事項，內政部本於政黨業務主管機關的權責，函請統促黨說明張安樂於媒體專訪的言論是否屬實、是否代表統促黨立場及主張，以及是否簽訂協議之細節等，該黨自有釐清說明的義務。

    內政部指出，南鯤鯓代天府及鹿耳門天后宮已公開澄清，從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有接觸或表達同意，「張安樂的言論純屬個人說法，與該宮廟無涉」。

    此外，內政部也說，統促黨違憲解散案已在今年1月2日提經政黨審議會決議通過，向憲法法庭提出聲請，張安樂的媒體專訪是在今年8月23日播出，時序有先後之差，不容混為一談。

    內政部說，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉，相關成員持續涉犯國安法、反滲透法及組織犯罪防制條例等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，故依法聲請違憲解散，張安樂的說法是企圖誤導輿論、混淆視聽。

    內政部強調，任何人發表戰時相關言論，均應慎言，切勿散布虛偽訊息、混淆視聽，避免造成大眾恐慌或錯誤信任，以維護國家安全與社會穩定。

