坦言過去一年很痛苦 邱議瑩：柯總召聽不下建議

民進黨立委邱議瑩今天受訪表示，大罷免結果挫敗，就是給民進黨執政策略的一個當頭棒喝。（資料照）

2025/09/09 18:04

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免以32比0落幕，民進黨團內部掀起檢討聲浪。立委邱議瑩今天受訪表示，大罷免結果挫敗，就是給民進黨執政策略的一個當頭棒喝；並提到，這一年來很痛苦、很折磨，黨團會議中的一些討論重點或建議，總召柯建銘是聽不下去的，會覺得以他過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了。

邱議瑩今天接受網路直播節目「中午來開匯」訪問時表示，回顧過去一年，民進黨團除了反對之外，沒有對應之道，如普發現金違憲，民進黨觀念正確但作法有待商榷。她說，她在大罷免結束後認為，不管是民進黨或行政院都應該深自檢討，普發1萬元就是重新調整角度，符合人民期待，「有能力的執政黨不是只有一味反對，而是要讓人民知道你有能力照顧」。

邱議瑩提到，過去在三讀表決時，民進黨團常出現指令與立委會前討論意見相左的情況。她舉例，柯建銘要求在「剴剴案」相關法案三讀時舉棄權票，讓不少立委傻眼，因為這與先前表決立場不同，這樣的處理方式不僅讓大家難以理解，也讓部分綠委感到矛盾與痛苦，「乾脆一路都棄權就好」。

邱議瑩說，黨團在這一年多，其實受到非常大的衝擊與扞格，柯建銘的指令和大家在黨團會議裡討論的看法常常會不同。「對我們來說，很辛苦也很痛苦，常常黨團會議討論的重點或建議，總召聽不下去的，會覺得以他的經驗，過去在立法院折衝政治判斷，聽他的就對了。」

