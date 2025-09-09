民團要求緩拆公館圓環 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安表示，以民眾安全為優先考量，決定拆公館圓環、填地下道。（資料照。）

2025/09/09 17:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，將於週六（13日）凌晨動工先填平公車地下道，周邊居民及鄰近幾所大學的學生紛紛表示反對，並將於週五晚間發起「守環行動」，要求市府暫緩施工；台北市長蔣萬安今（9日）在市政會議重申，確保民眾安全為最優先考量，決定拆除圓環、填平地下道。

蔣萬安在市政會議中指出，拆除公館圓環將是這週要面對的一個很重大的挑戰，這不只是交通局、工務局或是相關工程單位的責任，是全市政府各單位都要共同面對。

蔣萬安說，交通局外部專家、學者不斷開會交換意見後，做出拆除公館圓環的結論；主要是要確保市民的安全，公館圓環是連續7年發生交通事故第1名的熱點，造成太多傷亡，因此經專家學者討論後，拆除圓環解決七岔路口，並填平公車地下道。

他表示，未來完工後會有平面的公車專用道，會多出幾個車道來；市府也做了相關的路形改造，確保交通順暢，但最重要的是要確保民眾的安全，這是最優先的考量。接下來在填平公車地下道後的一個月，警察局要在通勤時段增加警力，確保用路人習慣新的正交路口，也請交通局確認號誌調配。

