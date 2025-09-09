為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民團要求緩拆公館圓環 蔣萬安回應了

    台北市長蔣萬安表示，以民眾安全為優先考量，決定拆公館圓環、填地下道。（資料照。）

    台北市長蔣萬安表示，以民眾安全為優先考量，決定拆公館圓環、填地下道。（資料照。）

    2025/09/09 17:17

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，將於週六（13日）凌晨動工先填平公車地下道，周邊居民及鄰近幾所大學的學生紛紛表示反對，並將於週五晚間發起「守環行動」，要求市府暫緩施工；台北市長蔣萬安今（9日）在市政會議重申，確保民眾安全為最優先考量，決定拆除圓環、填平地下道。

    蔣萬安在市政會議中指出，拆除公館圓環將是這週要面對的一個很重大的挑戰，這不只是交通局、工務局或是相關工程單位的責任，是全市政府各單位都要共同面對。

    蔣萬安說，交通局外部專家、學者不斷開會交換意見後，做出拆除公館圓環的結論；主要是要確保市民的安全，公館圓環是連續7年發生交通事故第1名的熱點，造成太多傷亡，因此經專家學者討論後，拆除圓環解決七岔路口，並填平公車地下道。

    他表示，未來完工後會有平面的公車專用道，會多出幾個車道來；市府也做了相關的路形改造，確保交通順暢，但最重要的是要確保民眾的安全，這是最優先的考量。接下來在填平公車地下道後的一個月，警察局要在通勤時段增加警力，確保用路人習慣新的正交路口，也請交通局確認號誌調配。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播