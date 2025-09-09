政院指新財劃法算式錯誤 國民黨團：若有問題財政部怎算出分配金額？

行政院指新版財劃法有公式錯誤等3個問題，國民黨團則質疑，為何立法院修法時，行政院就是不拿出行政院修法版本？（資料照）

2025/09/09 17:35

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野執政縣市明北上針對財劃法開記者會，行政院回應，新版財劃法有公式錯誤。立法院國民黨團今表示，請財政部先回應社會及各縣市政府，如果立法院通過的版本有問題，為何在財劃法修法審查時，當時財政部及各縣市政府均試算出各縣市分配金額。

在野執政縣市首長、副首長明將北上舉行記者會，請中央盡速處理財劃法爭議及補助款問題。行政院表示，新版財劃法有公式錯誤、事權未隨錢調整、城鄉差距更大等3個問題，行政院長卓榮泰近日將邀請地方首長會商尋求解方。

請繼續往下閱讀...

國民黨團質疑，為何在立法院修法時，行政院就是不拿出行政院修法版本？行政院及財政部在立法院完修成修法三讀時，當時未說公式有問題、部分金額無法分配，財政部更依修法版本提出各縣市試算的分配數，並提供各界參考，中央社並大幅報導，卓榮泰是忘記了，還是害怕想起來？

國民黨團表示，行政院現在卻突然說，超過300億元無法完成分配，要重新修法才能解決。如果今天立法院配合行政院修正分配公式，明天會不會又說今日的修法有問題？卓榮泰和行政院是無能不會算，還是又想搞分化地方政府那一套，民進黨到現在還不知反省，不知民意所向嗎？

國民黨團表示，行政院遲遲不肯依法從中央撥3千多億給地方，用各種方式拖延，現在藉口超過300億無法分配，明日會不會又有其他藉口拖延不發。裝睡的人叫不醒，請行政院立刻公布相關細節，大家公開比對，只會放話不是解決問題的方式。難道現在行政院如此惡搞就是賴清德口中的朝野「休養生息」？

國民黨團表示，財劃法稅款分配攸關全國各縣市政府的財政收支、地方建設及弱勢民眾的急難扶助，請卓榮泰、主計總處放下成見、黨派立場，好好與地方縣市政府溝通協商，才是正本清源之道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法