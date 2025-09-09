4小黨聯合盼淘汰白營 楊佩樺爆退黨內幕：台灣基進希望打民進黨！

今年3月退出台灣基進的楊佩樺跳出來開戰現任秘書長吳欣岱，還披露當初選擇退黨的更多內幕。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今天（9日）召開「四黨合作，民主升級；深耕地方，共創新局」記者會簽署合作宣言，並宣布將在2026地方選舉中攜手合作盼能集結本土在野能量淘汰毀憲亂政的藍白兩黨。不過今年3月退黨的前台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺跳出來開戰現任秘書長吳欣岱，還披露當初選擇退出基進更多內幕，原來是當時黨內高層希望議員去打民進黨，認為這樣才能夠不被當「小綠」，「我只想問這樣跟民眾黨有什麼不一樣呢？」

針對4本土小黨攜手合作2026選舉，3月份就表明因不滿與時力合作憤而退出基進的楊佩樺，今下午在臉書發文曝光更多選擇退黨的內幕，「原訂明年初才宣示合作的期程，看來因為反對的人都離開了，所以提早「公開」合作模式了，確實應該早點公開透明，不要老是遮遮掩掩、敢做又不敢承認。外部合作的磨合前，取得各黨黨內共識才是領導者該做的事，不但沒有積極向內說服取得共識，還要拐黨內幹部參加聯合共識營。反應要先內部有共識才有辦法跟外部磨合共識，還要被講說這樣不合群，不出席的話就不能表達反對意見。」

「接著我們以為真的可以出席表達反對的意見，結果在活動前一日晚上才收到黨中央傳來隔日活動流程時，發現所有內容都是以『已經同意合作』的基礎下安排的課程內容，所以我當然拒絕出席囉！還要被情勒說，不配合、不跟地方黨員說服……奇怪欸，我們從一開始就反對，要怎麼說服地方黨員跟支持者，我連自己都說服不了。我離開之後，還把責任推給張博洋（現任無黨籍高雄市議員），認為他沒有做好主委工作，跟擬參選人及地方幹部做溝通。」

「笑死，張博洋不只比我還早知道，還比我早就提出反對，還不是一樣被高高在上的秘書長無視。原本定期三個主委的會議，也沒了，隔了好一陣子，直到兩個議員（台灣基進唯二公職，張博洋和台南市議員李宗霖今年6月宣布）要退黨了，才又跑出來說嗚嗚嗚好久沒有找你們開會是我不對。妳不對，不是因為你沒定期找兩位開會，是當初找兩位開會的用意，只是因為當初金主看妳接秘書長但沒人想理，所以定期開會是要拍照發文，讓金主知道妳有在跟兩個議員『聯繫』。」

楊佩樺接著爆料：「說什麼合作是為了取代民眾黨，我當然知道有所謂不投藍綠的選票需要爭取，且必須讓第三勢力是本土政黨。只是沒想到黨內幹部希望議員開始打民進黨，認為這樣才能夠做出區隔，我只想問這樣跟民眾黨有什麼不一樣呢？當初柯文哲就是看好了不投藍綠的市場所以開始轉換立場的呀，為了選票、為了所謂的區隔就說要打，我疑惑。」

「民進黨不是不能批評，但出發點是為了台灣，需要更堅定抗中的立場上來監督，是為了讓選民也能理解民進黨是保守的選擇，來確保中國黨不會重返執政，這是我當初入黨所知的。結果後來變成要打民進黨才能做出區隔，我還以為是彌補有執政包袱的民進黨不能做的事，才是區隔呢，果然是我沒有判斷能力，錯估了一切終究會是選票考量。」

最後她批，「是真心要扎根嗎？如果是就不會不小心說出，2026南部有沒有選上不重要，重要的是台北那席有沒有上哦。想複製社民黨跟苗博雅的模式，也得看看有沒有那個料吧，也得看看主席可以接受一人政黨嗎？光是被秘書長用聲量叫牌就受不了在那邊抱怨了。」

