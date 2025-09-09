台聯：家庭幫傭條件放寬 本外勞薪資脫鉤

台聯黨主席周倪安。（台聯提供）

2025/09/09 16:53

〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統接受自由時報獨家專訪時表示，他鼓勵勞動部規定企業必須幫本國勞工加薪到一定程度才能申請外籍勞工，同時鬆綁到「1個小孩」即可申請外籍家庭幫傭，釋出婦女勞動力。台聯黨盛讚，賴總統已發覺勞動力不足的問題，但更進一步要為產業界及家中有困難的基層人民請命，盡快讓政策與時俱進，才能解決台灣社會問題。

台聯黨主席周倪安指出，賴清德總統在專訪中，點出了中南部傳統產業，由於二代接手不順、規模又太小，而欠缺競爭力；同時，有很多家庭需要外籍幫傭家事服務來兼顧內外，才能讓婦女勞動力釋出到人力市場中，同時應該廢除「巴氏量表」。

「台灣的勞動力政策由於長期被左派思維者把持，所以才延伸社會亂象。」周倪安認為，工廠產業工人的問題是因為本外勞薪資沒脫勾，所以傳統產業工廠難以擴大規模，在少子化嚴重以及基層人力吃緊的情況下，也導致經營者難讓本土勞工有晉升管理職的拔擢機制。

周倪安批評，賴總統所謂傳統產業的問題，細部來看有流動率居高不下，難以永續經營，其原因就是左派人士長期以所謂的人權為理由，阻擋本外勞薪資應該脫鉤的政策。外籍契約勞工在台灣工作另有食宿保障，但是台灣勞工沒有之外，還要面對物價、房價、交通等生活花費，本外勞基本工資一樣，對台灣勞工相當不公平。

周倪安續指，現在政府一方面不開放外勞員額，讓現有80歲以上長者的家庭仍在排隊等待；一方面又要開放有一個孩子的家庭可申請家事外勞。如果按照限制外勞的現況，需要家事幫傭的家庭到底需要排隊幾十年才等得到？

台聯黨主張，開放以及拓展沒有國安疑慮國家的家事外勞員額，全面開放外籍家庭工，避免雇主動輒得咎觸犯法律，也可避免挺外勞團體以此圖謀暴利。周倪安說明，家庭中只要有一位65歲以上老人或是一位12歲以下孩童，都可以申請家庭幫傭；同時，政府對於外勞薪資福利的政策方面，本外勞薪資保障應該要脫鉤，管理制度設定好，讓台灣的產品更具有國際競爭力。

周倪安強調，製造業的外勞配額制度實施已超過30年，完全不符時代潮流，且與現實脫節甚鉅，政府應該重新檢討整體經濟發展現況以制定新的配額制度，因為現行勞動部的販賣配額用來獲取高利，應該擺脫被當成全世界最大人口販運機構的惡名。

