揭民進黨團內幕! 邱議瑩爆過去1年很折磨：柯總召聽不下別人建議

2025/09/09 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免失利，民進黨內部掀檢討聲浪，綠營立院黨團多名幹部宣布卸任，但被認為是最大戰犯的總召柯建銘卻無意辭職，黨內多人相繼開砲，指控柯建銘「假傳聖旨」、「黨團沒有討論、沒有民主」。有意參選綠營高雄市長初選的綠委邱議瑩，今天（9日）也跳出來坦言過去一年很折磨，因為柯總召總是聽不進去別人的意見，獨斷獨行。

726、823大罷免落幕後，多家民調顯示民進黨和賴政府支持度下滑，其中對柯建銘的反感度更是急遽飆升。綠營黨團幹事長吳思瑤等6人，上月底先後宣布請辭或不續任黨團幹部，不少綠營人士和台派也呼籲柯建銘知所進退，但柯建銘卻表態無意辭任總召，綠委們醞釀連署要求全面改選黨團幹部，被逼宮的柯建銘不為所動，還開放黨內立委登記參選新會期空缺的6個幹部職位，但至今無人報名。

邱議瑩今天接受資深媒體人黃光芹的網路節目《中午來開匯》專訪時坦言，民進黨團在過去一年多來，受到非常重大的衝擊和扞格，有些黨團幹部的領導其實有些不同調。接著她更直接點名柯建銘，「總召的指示，老柯的指令跟我們在黨團會議裡頭的討論，跟大家的看法，其實常常會有不同。對我們來說很辛苦、很痛苦的是，常常黨團會議裡頭我們討論的重點，或是大家的建議，總召是聽不下去的，總召他會覺得以他的經驗，以他過去在立法院的折衝，以他的政治判斷，聽他的就對了。所以對黨團內部來說，其實過去這一年我們也都是很折磨。」

黃光芹詢問「所以你們還是聽他的？」，邱議瑩無奈表示「我們以和為貴，那不然怎麼辦？民進黨內部自己打架嗎？的確是很痛苦啦，大家都會講這樣的處理模式好像不太對，這樣的方向好像不太對」。

