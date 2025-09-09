為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    反戰民團促公開與AIT會面資訊 徐巧芯：未做出任何實質承諾

    捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組、台灣反戰聲明工作小組、秋鬥籌委會、黨外在野大聯盟等，9日舉行「國防不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣國防預算」人民公聽會，國民黨立委徐巧芯（中）出席參與座談。（記者劉信德攝）

    2025/09/09 16:35

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前先後與國防部長顧立雄、在野立委會晤，討論美台防衛合作。「捍衛台灣民主法治與兩岸和平安全推動小組」等主張反戰的民間團體，今日在立法院舉行「國防不必防人民—台灣人民要求公開AIT介入台灣國防預算」人民公聽會，主張立委應該向人民報告與AIT會面的詳情，以及對於增加國防預算編列的意見，不過，今日僅國民黨立委徐巧芯1人到場，徐巧芯表示，日前和AIT的會面，並沒有對美方做出任何實質承諾，仍會嚴格審查國防預算。

    主持公聽會的左翼聯盟祕書長黃德北指出，民進黨發動的大罷免遭到大失敗，證明抗中保台與倚美反中的主張，已經遭到台灣人民的普遍唾棄，應該開始重新思考台灣未來的發展方向。但AIT卻在在大罷免失敗後，先後與顧立雄、在野立委會晤，介入國防預算；之後更有立委表態支持增加國防預算到GDP 3.5％，甚至發出「未來將朝北約會員國5％的目標努力」的瘋狂言論。

    黃德北表示，台灣不應該再走親美反共的老路，繼續擔任美國對抗中國的尖兵，置台灣於兵凶戰危的險境。大罷免後，美國立即企圖重新介入台灣國防與兩岸關係，台灣應該重新思考未來的處境與發展，擺脫美國的宰制，拒絕增加國防預算，不再將大陸視為敵對勢力，加強與大陸溝通與交流，並積極思考兩岸未來的發展。

    黃德北強調，國防預算涉及全民利益，身為人民的代表，立委應該向人民報告與AIT會面的詳情，以及告知他們對於增加國防預算編列的意見，因此決定舉辦今天的公聽會，並發函邀請立法院長韓國瑜、顧立雄、朝野黨團代表，以及與美方會面的朝野立委出來說清楚、講明白。

    不過，今日僅徐巧芯1人到場，徐巧芯表示，日前和AIT的會面，並沒有對美方做出任何實質承諾，仍會嚴格審查國防預算。徐也提到，藍委和美方的會面有另一個重點，長期以來美方只聽到執政黨民進黨的單一聲音，誤以為台灣民眾普遍支持大幅增加軍費，甚至願意為戰爭付出代價。但事實上社會對軍費擴張仍存有疑慮，特別是在教育、醫療、社會福利等領域可能被排擠的情況下，更需要完整討論。

    徐巧芯提出3點具體主張，首先，軍購項目必須符合中華民國的實際需要，而非盲目採購；其次，對美的軍購長期延宕，如果交付問題不解決，即便編列更高比例的GDP也無濟於事；第三，龐大的國防預算應優先用在軍人，包括薪資待遇、裝備改善與生活條件的提升，而非浪費在不透明或效率低落的計劃，徐強調，在野黨的責任就是監督預算，將不同聲音直接傳達給美方，避免台灣被誤解。

    黃德北表示，肯定徐巧芯願意對話的心意，也希望成為徐巧芯未來和美國對話時的底氣和後盾，可以堅持立場。

