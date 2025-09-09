ECFA減免關稅逾百億美元 台柑橘類仍暫停輸中 學者批貨貿被統戰武器化

中國自2022年8月3日暫停柑橘類的柳橙、文旦、檸檬等台灣農產品進口。2024年9月，中國宣布開放台灣部分文旦輸入，僅限花蓮特定果園與包裝場，麻豆文旦被排除外。（資料照）

2025/09/09 16:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會送交立法院「兩岸關係之現況與未來發展」報告顯示，「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）實施以來，2011年1月至2024年，累計獲減免關稅約104.47億美元。今年1月至6月早收清單出口中國金額3250萬美元，但柑橘類水果仍暫停輸中。學者批評，中國將農漁牧產品的採購，視為一種對台統戰武器。

陸委會報告指出，2010年6月29日兩岸兩會簽署ECFA，其中「早期收穫計畫」於2011年1月1日全面實施，2013年1月1日起貨品貿易早期收穫計畫全部降為零關稅。

報告提及，自實施以來，在貨品貿易部分已產生初步效益。依據財政部關務署統計，累計2011年1月至2024年獲減免關稅約104.47億美元。

2024年我對中國出口總額約969.76億美元，其中，中方給予我方早期收穫清單內貨品的出口額約149.08億美元，獲減免關稅約3.46億美元；另外，台灣自中國進口總額793.08億美元，其中我方給予中方早收貨品之進口額約78.67億美元，中方獲減免關稅1.1億美元。

據統計，2025年1至4月原產地證明書核發7986件，總金額約4.3億美元。2023年12月及2024年5月中方兩度片面宣布中止我方ECFA部分產品適用關稅減讓公告，目前共計取消146項早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品。

農產品部分，報告提到，根據農業部資料顯示，今年1月至6月早收清單（18個稅項）出口中國金額3250萬美元。在中方給予我方早收農產品項中，中方以檢疫問題為由，已自2022年6月10日暫停石斑魚輸中（2023年12月恢復7家養殖場石斑魚輸中），自2022年8月3日暫停柑橘類之柳橙、檸檬輸中。

另外，2024年9月25日起，中國停止執行對原產台灣的鮮水果等3產品（非ECFA產品）免徵進口關稅政策。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今天受訪表示，中共從馬政府時代就把農漁牧產品視為對台統戰武器，將其武器化，當你認同「九二共識」之後，它才要讓農產品進口，無論是觀光、旅遊、農漁牧產品採購等，全被用來對付台灣。

洪敬富指出，民進黨政府上台以來，中共更緊緊限縮對台讓利，認同「一個中國」或「九二共識」的藍營縣市，例如7家養殖場石斑魚才准銷往中國，只開放少量農漁產品。

他強調，中共把採購台灣農漁牧產品做為一種統戰武器，台灣中央政府不接受「九二共識」，它就不會放寬。中國開放台灣產品進口，不是為了國內民生物資考量，而是藉此高度武器化，只要有利於統戰或統一，中共就會不計成本代價，讓藍營縣市政府更支持統一。

