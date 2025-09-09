為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    政府不排除「台灣」名義入聯 陳冠廷：讓國際理解台灣人民組成的國家

    立委陳冠廷表示，身為民意代表，最核心的原則是維護國家尊嚴、展現台灣人民的意志。（資料照）

    立委陳冠廷表示，身為民意代表，最核心的原則是維護國家尊嚴、展現台灣人民的意志。（資料照）

    2025/09/09 16:15

    〔記者李文馨／台北報導〕聯合國大會將在紐約開議，外交部今天說明推案重點，並表示，政府立場是以「中華民國」名義爭取參與聯合國事務，但「台灣」也不排除。對此，立委陳冠廷表示，政府立場是以「中華民國台灣」為主，重點在於讓國際社會能清楚理解這是一個由台灣人民所組成、民選政府所代表的民主國家。

    外交部次長葛葆萱今天上午表示，今年政府推案將訴求三大重點：一是呼籲聯合國正視決議被扭曲的事實，維持中立，不應配合中方政治打壓台灣；二是強調2758號決議並未排除台灣參與聯合國，呼籲尋求適當方式接納台灣；三是要求聯合國停止錯誤引用2758號決議，不當剝奪我國人民與媒體進入聯合國大會與相關會議活動的權利。

    媒體詢問，以何名義爭取參與聯合國事務，葛葆萱回應，政府立場是「中華民國」為主，但「台灣」也不排除，最終安排只要能維護國家尊嚴，都可以接受。

    對此，陳冠廷受訪表示，身為民意代表，最核心的原則是維護國家尊嚴、展現台灣人民的意志。目前政府立場是以「中華民國台灣」為主，從他的角度來看，最終重點在於國際社會能清楚理解這是一個由台灣人民所組成、民選政府所代表的民主國家。

    陳冠廷說，他支持政府在推案中保有彈性，但在國際論述上要持續強調「中華人民共和國從未統治台灣，2758號決議與台灣無關，台灣人民的權利不能被剝奪」。

