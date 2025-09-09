為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌直播大罵北檢！講完「這句話」突沉默6秒...網友熱議

    黃國昌直播時突然沉默，引發網友關心。（擷取自Threads）

    黃國昌直播時突然沉默，引發網友關心。（擷取自Threads）

    2025/09/09 17:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（8日）在直播時痛罵北檢聲明「丟人現眼」、「無恥至極」，並表示他講話他負責，還嗆聲「要不然你明天辦我侮辱公署阿！」接著沉默6秒，引發網友討論。

    北檢昨日發表聲明，稱前台北市長柯文哲交保後談話部分內容悖於事實，呼籲外界應尊重法院獨立判斷，切勿透過媒體放話帶風向，影響輿論干擾審判，傷害司法公信力。

    黃國昌昨（8日）晚間直播時，痛罵北檢「不要臉」，他還說，北檢發這個聲明不但「丟人現眼」，更是「無恥至極」，他還嗆：「我講話我負責，要不然你明天怎樣，辦我侮辱公署阿！」不過接著卻突然沉默6秒，讓部分網友覺得不太自然，引發討論。

    社群上相關貼文下方，網友紛紛留言：「他當機了耶」、「他好像身體出狀況耶」、「眼神真的不太對勁」、「中風前兆？」

    也有不少網友指出，「侮辱公署」早就被刪除。事實上，台灣已於2021年12月三讀通過《刑法》部分條文修正案，刪除了「侮辱公署罪」。此舉是為了保障人民的言論自由，並兼顧維護公務員執行公務的正常運作。儘管侮辱公署罪已消失，但針對公務員的侮辱行為，法律仍有規定，且刑度已提高至一年以下有期徒刑、拘役或新台幣十萬元以下罰金。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播