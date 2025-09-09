黃國昌直播大罵北檢！講完「這句話」突沉默6秒...網友熱議

黃國昌直播時突然沉默，引發網友關心。（擷取自Threads）

2025/09/09 17:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌昨（8日）在直播時痛罵北檢聲明「丟人現眼」、「無恥至極」，並表示他講話他負責，還嗆聲「要不然你明天辦我侮辱公署阿！」接著沉默6秒，引發網友討論。

北檢昨日發表聲明，稱前台北市長柯文哲交保後談話部分內容悖於事實，呼籲外界應尊重法院獨立判斷，切勿透過媒體放話帶風向，影響輿論干擾審判，傷害司法公信力。

黃國昌昨（8日）晚間直播時，痛罵北檢「不要臉」，他還說，北檢發這個聲明不但「丟人現眼」，更是「無恥至極」，他還嗆：「我講話我負責，要不然你明天怎樣，辦我侮辱公署阿！」不過接著卻突然沉默6秒，讓部分網友覺得不太自然，引發討論。

社群上相關貼文下方，網友紛紛留言：「他當機了耶」、「他好像身體出狀況耶」、「眼神真的不太對勁」、「中風前兆？」

也有不少網友指出，「侮辱公署」早就被刪除。事實上，台灣已於2021年12月三讀通過《刑法》部分條文修正案，刪除了「侮辱公署罪」。此舉是為了保障人民的言論自由，並兼顧維護公務員執行公務的正常運作。儘管侮辱公署罪已消失，但針對公務員的侮辱行為，法律仍有規定，且刑度已提高至一年以下有期徒刑、拘役或新台幣十萬元以下罰金。

