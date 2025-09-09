英籍記者批台灣政治干預媒體 翁達瑞：切勿輕信外來和尚

曾任公視「Taiwan+」的英國籍記者艾永青。（擷取自Ed Moon/substack）

2025/09/09 16:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國籍記者艾永青（Ed Moon）曾在文化部公營英語媒體《Taiwan+》擔任編輯部高階主管，離職返英後發文指控台灣存在政治干預媒體、民進黨政府操作大罷免，因此舉家離台。對此，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）直言「切勿輕信外來和尚」，並質疑艾永青的專業背景與發言動機。

翁達瑞昨（8）日在臉書發文表示，艾永青在公視集團服務多年，近日舉家搬離台灣，回到英國後發文批評台灣，將矛頭指向執政的民進黨，而且內容偏頗，用詞嚴厲，內容更被親藍媒體與藍營人士大篇幅引用，標題甚至出現「台灣走錯方向」、「政治干預媒體嚴重」、「大罷免有納粹現象」等說法。

翁達瑞認為，一位外籍記者的情緒性發言竟在台灣掀起廣大社會關注，難免有「外來和尚會念經」的成分，因此他想提醒國人「切勿輕信外來和尚」，並指出艾永青雖來自媒體大國英國，卻不代表是頂尖記者，根據跨國就業市場的生態，艾永青較可能是二、三流的記者，甚至是無法在英國存活的記者。

翁達瑞以美國職籃生態進行比喻，正如美國一流球員留在本土，實力較次的則前往其他國家發展；同樣地，若艾永青有能力進入《泰晤士報》或《衛報》，就不必遠赴台灣尋求機會，「仗著外來和尚的身分，艾永青在台灣可以支領高於本地記者的薪水，但報導品質未必優於在地記者」。

翁達瑞強調，艾永青在台灣工作多年後，其事業非但沒有突破，甚至被看破手腳，只好選擇離開。未料回到英國後，艾永青反過來踹台灣一腳，他對台灣的批評符合藍營立場，公正性也值得懷疑。他最後呼籲，艾永青雖是外來和尚，但未必會念經，甚至是反淘汰的人物，「切勿輕信外來和尚」。

