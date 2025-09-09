盧秀燕明召集16藍白縣市長開財劃法記者會 鍾東錦將提三建議

台中市長盧秀燕召集16位藍白縣市長，明（10）日將於台北市舉辦記者會。無黨籍苗栗縣長鍾東錦也將出席並提出三大建議。（縣府提供）

2025/09/09 15:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕藍白聯推《財政收支劃分法》修正案，分配公式引發地方中央論戰，台中市長盧秀燕召集16位藍白縣市長，明（10）日將於台北市舉辦記者會。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦經徵詢地方鄉鎮市長意見及考量縣府預算編列，將提出統籌分配款計算公式公開化、透明化、制度化；一般性補助款尊重財主專業、回復年度設算額度；計畫型補助款專案申請、因地制宜專款專用，確實撥補到地方政府等三大建議。

鍾東錦表示，出席明日會議的16個縣市長僅有苗栗縣財政仍受中央控管，在債務超限無法舉債下，如按新修正補助辦法，勢必調降對苗栗的補助比率，地方配合款相對增加，無疑是一大沉重負擔。因此，建議中央應衡酌無舉債空間縣市的財力級次，不宜將其作為操作補助款的依據。

鍾東錦指出，新版財劃法第30條第3項，有關中央給予地方政府的一般性補助款額度，不得少於修正施行前一年度編列數的規定，爭取保障地方獲配一般性補助款水準；但分配補助內容與比率未臻明確，未來須以申請並經審查通過始能獲得補助，存在諸多不確定性，而讓縣市政府無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境。他建請中央秉持財劃法修法精神，明年的核撥補助總額不低於今年，地方才能據以編列預算及執行。

鍾東錦接續表示，各縣市在無法確知收入情形下，其不確定性將導致地方政府難以規劃施政方向，建議行政院統籌分配款應採「分配公式制度化」，一般性補助款尊重財主專業，回歸年度設算額度，計畫型補助款則由地方政府依之需求，向中央提出專案申請方式，並達成專款專用之效益，唯有透過公開、透明的計算方式，確實把經費撥補給地方政府，落實地方財政自主，中央與地方合作推動基礎維運、縣政建設及社會福利等，以創造共榮雙贏局面。

