    政治

    新版「財劃法」造成三大無解問題 政院：345億無法完全分配

    行政院發言人李慧芝今日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，分別是「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「者越富、城鄉差距更大」。（資料照）

    行政院發言人李慧芝今日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，分別是「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「者越富、城鄉差距更大」。（資料照）

    2025/09/09 15:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕有關藍白聯手通過的新版「財劃法」造成分配爭議，行政院發言人李慧芝今日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括「公式錯誤」、「事權沒有隨錢調整」、「富者越富、城鄉差距更大」。

    李慧芝直指，一、公式錯誤：導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。二、事權沒有隨錢調整：各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況；三、富者越富、城鄉差距更大：調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。

    李慧芝提及，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，對此行政院感到遺憾；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。

    李慧芝說，對於這些爭議，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，行政院卓榮泰院長將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。

