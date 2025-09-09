為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    海地駐台大使履任 賴總統盼友好情誼再深化

    賴清德總統今接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書。（總統府提供）

    賴清德總統今接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書。（總統府提供）

    2025/09/09 15:18

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，歡迎來台履任，也感謝海地政府長期支持台灣、為台灣發聲。賴表示，在兩國共同努力下，各項合作成果越來越豐碩，期盼未來在既有堅實的合作基礎上，持續深化彼此友好情誼。

    賴清德表示，明年4月適逢兩國建交70週年，他要代表中華民國台灣政府及全體國人誠摯歡迎潘恩大使回到台灣，共同見證這個里程碑。潘恩年輕有為，在公部門或民間企業都有豐富歷練，上次擔任駐台大使期間表現傑出，這次再度獲得任命，代表海地政府對潘恩大使的肯定以及對兩國邦誼的重視，相信在潘恩的協助下，台灣和海地將持續深化各領域合作。

    賴清德也感謝海地政府長期支持台灣、堅定為台灣發聲，今年海地衛生部在「世界衛生組織」的「執行委員會」及「世界衛生大會」都為台灣仗義執言。2個月前剛來台訪問的外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）也為我國致函「世界衛生組織」幹事長提案，展現真正朋友的情誼。

    潘恩表示，再次出任海地共和國駐中華民國台灣大使他深感光榮，台灣的經歷、歷史與雄心抱負令人折服。他也重申代表海地政府表達加強與發展兩國友好合作關係的堅定決心，並表示，深信兩國共同合作，定能再將雙邊關係推向新高峰，造福兩國人民。

    潘恩大使指出，明年是海地與台灣建交70週年，是為雙方合作注入新動力並加強友好關係的絕佳機會，期盼與賴總統及台灣政府團隊合作，進一步發展兩國人民之間的友好關係。

    賴清德總統今接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書。（總統府提供）

    賴清德總統今接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書。（總統府提供）

