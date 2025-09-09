新財劃法分配問題多 16藍白縣市首長明聚台北爭補助

包括盧秀燕在內16藍白縣市首長明聚台北爭取補助。（記者廖耀東攝）

2025/09/09 15:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新版財劃法平分配公式矛盾，導致逾300億元統籌分配款無法完成分配，行政院長卓榮泰日前已指出，將邀縣市長討論；藍白16名縣市首長搶先在明天齊聚台北市召開聯合記者會，聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與計畫型補助等分配議題，向中央爭取實質補助。

新財劃法經藍白立委在立法院修正通過後，中央釋出4千餘億分配給各縣市，日前公佈分配金額，但部分縣市分配款幅度卻不增反減，包括連江縣、雲林縣等都表達不滿；另不少縣市發現，地方看似增加統籌分配款財源，但原本中央給地方的一般性補助款及計畫型補助款均縮水，一來一回下，縣市實際增加預算有限。

台中市長盧秀燕日前更火力全開指行政院函文各縣市去年中央核定給地方的補助款不算數，要再減少，原本一般性補助款是按照公式公平分配，將改由地方政府申請、行政院審查，她還舉前瞻預算，指人口比台中少的高雄市獲近1300億元，台中只獲補助200多億元，擔心恐淪為「顏色審查」；更重話批說，中央過去習慣鬥立法院，現在又藉著預算要鬥各縣市政府，希望中央能體會到7/26與8/23罷免，民眾投票給的啟示，「痛改前非」；盧秀燕再摃中央撂狠話等相關發言引關注。

其餘藍營縣市也多有不滿，質疑中央分配不公，因明年度縣市政府預算編列在即，傳由「藍營一姊」盧秀燕主揪，號召藍白16縣市首長攜手聯合發聲，敲定明天下午齊聚台北召開聯合記者會，除盧秀燕外，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等16縣市首長均將出席。

