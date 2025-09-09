會見日本立民黨議員 徐國勇盼台日共抗假訊息

民進黨秘書長徐國勇今在立委邱議瑩、李坤城陪同下，於中央黨部接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、吉田晴美、酒井菜摘及大築紅葉。（民進黨提供）

2025/09/09 15:12

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇今在黨部接見日本立憲民主黨眾議員時表示，希望未來台日能在現有的觀光、經濟上進一步合作，並在工業、區域安全及對抗假訊息上有多交流，成為真正「海島聯繫」國家，攜手維護民主體系，共促區域和平。

民進黨秘書長徐國勇今在立委邱議瑩、李坤城陪同下，於中央黨部接見日本立憲民主黨眾議員太榮志、吉田晴美、酒井菜摘及大築紅葉，雙方共同探討如何強化政黨交流，深化台日關係，並推進共享的民主自由價值，促成區域和平穩定。

立民黨眾議員首先讚賞台灣的女性參政率，強調自由與平等相輔相成，進步價值及多元代表，是民進黨與立民黨的共享價值，但同時也好奇同屬國會少數的民進黨，如何推動政策。徐國勇回應，台灣政壇女性表現優秀，過去10年來，在女性總統及現任總統帶領下，人均GDP已直超日韓，即便是在法律界，也有年輕的法官及檢察官也有近過半是女性，在座的邱議瑩便是來自高雄的連任6屆優秀資深女性立委。

針對中國軍事擴張對東海及台灣構成威脅，徐國勇表示，台日應攜手合作，共同守護區域和平與安全，台灣政府今年提出的國防預算已達GDP3.32%，預期2030年前達5%。他希望，未來台日合作能在現有的觀光、經濟上更進一步，在工業、區域安全及對抗假訊息上有多交流，成為真正「海島聯繫」的國家，攜手維護民主體系；相信這種合作不僅對台日有益，區域安全乃至全世界也都將因此受惠。

徐國勇引述調查指出，81%的台灣人認為日本是與台灣最親近的國家，每年赴日旅遊人次超越6百萬，台日獅子會間也締結了非常多姊妹會，可見台日交流極為緊密；尤其今年5月起日本戶籍中可登記「台灣」，是台日關係重要且進步的演變，也反映台灣與中國不同的現實。徐國勇最後除再次感謝日本對台深厚情誼，也盼4位議員及日本國民多多造訪台灣。

邱議瑩表示，執政黨在推動惠民政策時，勢必受朝小野大的國會局勢影響；與其他國家不同的是，台灣同時面臨中國因素，她相當感謝日本長期的外交支持。邱議瑩也分享今年參訪東京豐洲市場與北海道日本火腿鬥士隊主場ES CON FIELD棒球場的經驗，認為高雄可多借鏡日本基礎建設，盼深化台日地方合作。

李坤城表示，感謝立民黨的日本前首相野田佳彥對台海穩定的重視，以及對台灣加入 CPTPP及參與WHA的支持，台日同屬天災風險區域，常面臨颱風及地震挑戰，盼未來台日能建立共同防災機制；也望能在抵抗中國灰色侵擾上有更多在海巡、海底電纜等領域的合作。

民進黨表示，本團議員長期友台，太榮志、大築紅葉議員甫於今年1月訪台，太榮志、吉田晴美議員曾於去年12月陪同立民黨主席前首相野田佳彥接見時任黨秘書長林右昌。

