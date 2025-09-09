柯文哲交保北檢將盡速抗告 翁曉玲：應檢討羈押規定

結束庭訊走出北院時，柯文哲面帶笑容，並與支持者熱情互動，一改昨日甫獲釋時的肅穆。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 15:03

〔記者林欣漢／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，被控收賄圖利等罪嫌被收押禁見300多天後，昨繳足7千萬保金獲釋，隨即嗆北檢「什麼都沒查到，京華城根本是冤案！」台北地檢署表示，針對法院裁定柯文哲及台北市議員應曉薇具保停押，將儘速依法提起抗告；對此，國民黨立委翁曉玲表示，我們羈押的規定是從民國17年的刑事訴訟法立法以來至今，將近100年是沒有修正的，從保障、維護犯罪嫌疑人或被告的人權、人身自由的角度來看，是有必要進行檢討的。包括羈押的條件規定、期間都要重新檢討、訂定清楚。

翁曉玲指出，從柯案可以看出，司法濫權羈押的問題相當嚴重，過去在還沒有如此有名的政治人物被羈押的情況下，已經有很多民眾反映台灣司法人員對羈押的問題，不是那麼重視人權，特別是高度政治性案件，動不動就行使羈押，柯案真的突顯出在司法實務作業上的羈押問題，要好好檢討這樣的情況。

翁曉玲表示，羈押的條件很多年來都沒有改變，有關於串供之虞這部分，到底犯罪嫌疑人不被羈押的話，他在外面跟其他的共犯是否有串供疑慮，這是很抽象、模糊的概念，很多人都認為這樣的條件應該修法、修掉，民眾黨有提案要把串供之虞這個條件拿掉，但是會不會對於法院、檢察官辦案產生另外的影響，這個必須全盤去檢視，但若檢察官羈押的理由不夠堅強，這確實會造成被告或偵察階段的犯罪嫌疑人，他們的人身自由受到侵害，這部分是非常值得檢討的。

翁曉玲指出，目前檢察官在偵查階段一次羈押時間是2個月，可延長一次；審判階段，法官第一次可羈押3個月，之後可一次延長2個月，本刑10年以上的重刑犯，羈押時間沒有限制；但是日本、韓國一次羈押時間僅10天，且除非罪證確鑿、羈押是必要且未來一定會判刑，否則他們是不會那麼濫用羈押權。

