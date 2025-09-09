中國團播「上車舞」慘被台灣網友玩壞 主播求饒：別玩了

中國「團播」上車舞近日在網路掀起風潮。（圖擷取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕中國「團播」上車舞近日在網路掀起風潮，不少台灣網友特地註冊抖內，輸入政治人物名車惡搞，還導致直播間一度遭緊急關閉，近日又有網友分享，直播間主持人看到台灣網友又刷政治人物名字時，忍不住大喊「靠北」、「以為我不知道文哲是誰？」最後也說「不要亂發了啊」、「不要玩了好嗎？」

「團播」是中國直播業的一種新模式，由4到8位主播在同一個直播間，進行才藝表演、互動等，並由主持人控場，觀眾可以通過抖內、打賞，輸入「名字」，主播們就會邊跳「上車舞」邊喊出該名字與觀眾互動。

近日不少台灣網友特地註冊相關直播APP會員，並花錢抖內輸入黃國昌、柯文哲、賴清德等政治人物名稱，還有人輸入中國領導人習近平的諧音，導致有直播間一度遭到封鎖，也讓不少網友笑稱「被台灣人玩壞」。

近日又有網友分享，有主持人在網友大刷特刷台灣政治人物名字時，忍不住用台灣粗話大罵「靠北」、「衝三X」，並稱：「你以為我不知道啊？文哲是誰，文哲是柯P，你不要再亂發了喔。」另段影片中他還說：「好啦好啦，你們那些刷國昌哥哥的、刷貞昌哥哥的、刷清德哥哥的，你們衝三X，不要玩了好嗎？」影片被轉至Threads，不少台灣網友表示：「被玩壞了！」

而這名中國主持人其實曾透露，他以前是從事旅遊業的，很多同事或他接觸到的人是台灣人，所以對台灣的政治他多少有了解，「靠X，其實我都知道！」沒想到，他說完又出現更多人狂刷「小英姐姐」、「國昌哥哥」，結果他的直播間就此被封閉，好在目前網友回報，直播間已經恢復。

在別的團播直播間也有類似狀況，網友抖內「近平」諧音，主播們跳到一半時，主持人越想越不對勁，連忙喊「停停停……」，也有其他主播無奈請求觀眾：「別再玩了！」

