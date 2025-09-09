談國民黨主席人選 徐巧芯曝「具備這條件」她就不反對

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/09/09 14:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕前台北市長郝龍斌今天表達有意願參選國民黨主席，但尚未決定。國民黨立委徐巧芯今表示，未來的黨主席要具備有能力處理與民眾黨關係的條件，不管這個人過去的立場是什麼，只要現階段或未來能夠滿足這樣子條件，她都不會去反對這樣的人選。

談到藍白合作，徐巧芯表示，我們當然不是寄希望於民眾黨，因為國民黨自己本身是一個獨立的政黨，大家要自己有發展，吸引更多的選民 。但可以看到在藍白在野立場，共同堅守的情況之下，最有可能在2026以及2028年共同下架這個賴清德政府，所以她希望說未來接任國民黨主席的人，是有能力處理跟民眾黨的關係的。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯強調，所謂的藍白合作不是依賴民眾黨，而是能夠處理與民眾黨的關係，共同以在野的身份、在野共同合作的方式，針對2026及2028年的兩場選舉，雙方能有和諧的溝通空間，「我認為接下來的黨主席他最需要具備的這個條件」。

徐巧芯說，只要可以滿足與民眾黨溝通這樣子條件的人，不管他過去的立場是什麼，只要他現階段或未來能夠滿足這樣子條件，「其實我都不會去反對這樣的人選」。

徐巧芯表示，羅智強和民眾黨在國會有合作，而在這一年多來，國會應該算是藍白合的先發地，藍白兩邊之間的信任感是從國會開始的，所以羅智強也是能夠滿足這樣子條件的人。當然有更多的好的候選人也能夠滿足這樣子的條件，她會希望大家好好的來衝刺，讓國民黨黨員能夠選出一個合適的人選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法