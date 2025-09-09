力挺4本土小黨！呱吉：民眾黨非第三勢力 連陳盈助300萬都收

前台北市議員邱威傑（呱吉）。（記者林哲遠攝）

2025/09/09 14:01

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今日召開記者會宣布2026選舉共同合作，前台北市議員邱威傑（呱吉）現身力挺。他致詞時說，民眾黨並非大家所期待的第三勢力，因為其規模已過大，在選舉時要透過利益交換向更大勢力低頭，當博弈大亨陳盈助拿出300萬時也要收。

邱威傑指出，據台灣選舉與民主化調查指出，過去這5年台灣的選民有大概20至25％的人不願支持主要政黨，但他們又覺得投票給小黨浪費了，代表他們是渴望真正的第三勢力。

請繼續往下閱讀...

「民眾黨並非大家所期待的第三勢力！」邱威傑直言，民眾黨規模已經太大了，他們可以推出市長候選人、總統候選人，也讓他們在選舉時需要利益交換，一定要向更強大的勢力低頭，所以要藍白合，當博弈大亨陳盈助拿出300萬時也要收。

邱威傑強調，這代表即便是不公益的錢、黑金勢力他們可能都會對它妥協，因為他們的目標已達到這個程度了；反觀，今基進、時力、小歐盟、綠黨這4小黨，有一個很大的特色就是他們小到只剩下理想，當他們願意合作，自己沒有什麼不支持的理由。

「我只希望4小黨接下來能真正的承載大家的理想，在2026的選舉大有斬獲！」邱威傑表示，自己曾選贏市議員選舉，只要在該選區拿到5%的票就能當選議員，在此情況大家不用妥協，不用把票投給一個自己好像沒有那麼喜歡的人，可以投給選區裡最奇怪、最有理想的傢伙，就像是2018年投給他一樣，希望大家可以在這次2026地方選舉，認真的考慮4黨聯合的夥伴們。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法