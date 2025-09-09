監院揭縣市首長財產申報 鍾東錦存款逾3億居冠

苗栗縣長鍾東錦財力驚人，存款逾3億、名下土地上百筆。（資料照，苗栗縣政府提供）

2025/09/09 13:55

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，包含部分縣市首長的財產申報資料。其中，苗栗縣長鍾東錦財力驚人，名下土地上百筆、存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債；高雄市長陳其邁存款351萬8280元、債務1396萬4275元，其中約1250萬用於購置不動產。

根據財產申報資料，鍾東錦名下有61筆土地，遍及苗栗縣三灣鄉、卓蘭鎮、南庄鄉、後龍鎮、銅鑼鄉、頭份市，以及新竹縣湖口鄉、新埔鎮，但多為耕地，特定區域農牧用地；7筆建物座落於苗栗縣頭份市、南庄鄉、卓蘭鎮，以及新竹縣湖口鄉、新埔鎮。此外，鍾另信託61筆土地、3筆建物。

鍾東錦名下有一部賓士，存款高達3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。

高雄市長陳其邁名下有3筆土地、1筆建物，用作耕地及自用宅，另信託2筆土地、4筆建物，還有2部HONDA汽車，存款351萬8280元，債務1396萬4275元、其中約1250萬用於購置不動產。此外，陳其邁妻子吳虹事業投資200萬，用於自家吳虹婦產科診所。

雲林縣長張麗善名下3筆土地、1筆建物，用作耕地及自用宅使用，另有7筆土地、4筆建物交付信託；還有一部BMW汽車、存款2299萬9851元、13筆保險、投資政衛醫院管理顧問公司100萬，以及總值517萬5000元的合庫金股票交付信託。

彰化縣長王惠美名下2筆土地、1筆建物，作為耕地及自用宅，存款420萬1800元、基金受益憑證33萬5340元、一本黃金存摺價值573萬8466元、15筆保險，債務545萬9317元用於周轉，事業投資466萬3000元，另有股票總值517萬元交付信託。

新竹縣長楊文科名下4筆土地、2筆建物、總值416萬3800元的股票交付信託，還有存款1432萬3974元、基金受益憑證幣153萬6600元、4筆保險。

南投縣長許淑華名下無任何不動產、交通載具，存款817萬2283元、3筆保險。

