審計部指漁電共生七成未落實養殖 陳菁徽：一開始就是荒謬的笑話

國民黨立委陳菁徽質疑漁電共生案場7成「有電無魚」的問題。

2025/09/09 14:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕審計部最新報告指出，截至2025年1月底，已查核的漁電共生案場中，近七成未落實養殖事實，形同「有電無魚」。國民黨立委陳菁徽表示，有一點常識的人都知道，「漁電共生」從一開始就是一個荒謬的笑話。魚塭上蓋滿光電板，遮天蔽日又吸熱，一堆池塘中的加建物，號稱可以結合養殖業與綠能發展？根本就是在挑戰台灣人民的智商。

針對審計部報告，經濟部能源署日前說明，為確保養殖事實與綠能發展並行，已跨部會精進機制，規範在辦理併聯發電或取得電業執照前，室內型案場須先取得綠能容許，室外型案場則須檢具養殖實績證明文件。農業部漁業署也表示，審計部報告統計時間只到今年1月底，漁業署提供的是目前最新資料，因此才有「數據落差」，地方政府確認已營運並完成有養殖事實查核案場佔88%。

陳菁徽批評，這個光電板政策，幾乎每一個環節通通都有問題，實在沒有一個地方是正常、沒弊案、不破壞環境的。屋頂型光電幾乎不用環評，費率還更高，綠友友們早就算準了怎麼套利；漁電共生的環社檢核更是鬆到誇張，只要經濟部點頭，就像「綠色通關」一樣暢行無阻。

陳菁徽質疑，能源政策出了大鍋，結果看看現在經濟部的新聞稿，竟然還想要推給地方政府，說「倘經查核養殖狀況不佳，漁業署與地方政府合作，協助輔導案場落實養殖事實，改善未果將廢止設置許可。」第一時間就把責任甩給地方政府，結果變成中央亂搞、地方揹鍋。

陳菁徽直言，現在光電板幾乎就像小花蔓澤蘭一樣入侵全台灣的自然環境景觀，山坡地砍樹種光電板、把大山的水土保持植物夷平、甚至入侵到海岸線，然後侵入社區，漁塭、農田通通鋪滿光電板，然後還說這樣的做法可以維持環境保護。

陳菁徽說，環境部成了最大冤大頭，每次都要替經濟部背書說光電板無毒，還要監督業者收拾滿地的廢棄物，連彭啟明部長都直言自己真的很委屈。不過再委屈都沒有人民委屈，自己的納稅錢被民進黨揮霍，能源安全陷入危機，還時不時要被威脅要漲電價、預算不能動，情何以堪。陳菁徽強調，他已經提案要求環境部要加嚴光電環評標準。

